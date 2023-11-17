Новый кредитор. Банк развития Совета Европы согласовал первый заем для Украины

Банк развития Совета Европы (БРСЕ) принял первый проект льготного кредитного финансирования Украины. Речь идет о 100 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба БРСЕ.

Денежные средства выделяют Министерству здравоохранения Украины для восстановления инфраструктуры здравоохранения, разрушенной войной, и удовлетворения неотложных потребностей в этой сфере.

"Наш первый заем для Министерства здравоохранения сосредоточен на восстановлении и улучшении доступа к основным медицинским услугам, в том числе для психического здоровья, и является важным шагом к устойчивому восстановлению для народа Украины", – сказал руководитель БРСЕ Карло Монтичелли.

Ожидается, что благодаря финансированию Минздрав сможет укрепить сферу первичной медицинской помощи, поддерживая мобильные бригады, которые предоставляют основные медицинские услуги в отдаленных и в пострадавших от войны населенных пунктах.

Проект также профинансирует ремонт зданий больниц и поможет удовлетворить срочные потребности в области здравоохранения. В долгосрочной перспективе он повысит устойчивость данной сферы.

Как отметили в Министерстве финансов Украины, льготное финансирование проекта будет направлено на поддержку возобновления стабильной работы системы здравоохранения. В частности, средства помогут восстановить и модернизировать сеть медицинских учреждений на деоккупированных территориях Украины.

Эта программа является частью проекта Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (Heal Ukraine) в размере 500 млн долларов.

Присоединение Украины к Банку развития Совета Европы

Банк развития Совета Европы – это многосторонний банк, миссия которого – содействовать социальной сплоченности в 43 странах-членах по всей Европе.

БРСЕ инвестирует в социальные сектора, включая образование, здравоохранение и доступное жилье, уделяя особое внимание потребностям уязвимых слоев населения.

Среди заемщиков Банка – правительства, местные и региональные органы власти, государственные и частные банки, неприбыльные организации.

Украина подала заявку на членство в БРСЕ в июне 2022 года, а через год спустя стала членом.

В Министерстве финансов тогда называли это еще одним шагом для дальнейшей полноценной интеграции Украины в Европейский Союз. Было предусмотрено, что ключевые направления сотрудничества сфокусируются на: