Протягом п'яти років ЄБРР може інвестувати в Україну до €10 млрд

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує вкласти до €10 млрд в Україну протягом майбутніх п'яти років, як повідомили віце-президент ЄБРР Юрген Рігтерінк та директор по країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патрон в інтерв'ю для Forbes Ukraine.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Рігтерінк сказав, що завдяки збільшенню капіталу банку на €4 млрд, ЄБРР має змогу множити ці кошти у чотири-шість разів, тому очікується, що банк зможе інвестувати в проекти в Україні між €1,5 млрд і €2 млрд щороку протягом наступних п'яти років.

"Ми не вважаємо, що для банку було б розумно кожен раз покладатися на донорську підтримку. Тож ми збільшили капітал. Це дозволить нам проінвестували в Україну €10 млрд протягом наступних пʼяти років. Як тільки буде мир, ця сума зросте ще більше", – сказав Рігтерінк.

Пʼять напрямів роботи ЄБРР в Україні

Зважаючи на війну, ЄБРР зосередив увагу на п'яти ключових областях підтримки України, включаючи приватний і державний сектори: енергетична безпека, критична інфраструктура, продовольча безпека, підтримка бізнесу, і торговельне фінансування.

На думку Патроне, найважливішою є енергетична безпека, тому "Укренерго" та "Нафтогаз" отримали фінансування у розмірі €200 млн.

Другим напрямком стала підтримка життєво важливої інфраструктури, зокрема доріг, залізниць та муніципальних об'єктів. Банк співпрацював з "Укрзалізницею", спочатку надавши ліквідність, а потім гібридний пакет фінансування загальним обсягом 350 мільйонів євро з 2022 року. ЄБРР продовжить і далі фінансування в цьому секторі.

Забезпечення продовольчої безпеки було третім пріоритетом, в рамках якого ЄБРР фінансував приватні компанії харчової галузі безпосередньо та через банківську систему.

Четвертим напрямком стала підтримка небанківського бізнесу, зокрема у фармацевтичній, логістичній та важкій промисловості, переважно шляхом фінансування оборотних коштів.

Нарешті, п'ятим напрямком була програма торгового фінансування, на яку банк спрямував понад 900 мільйонів євро для підтримки торгівлі України.

"На цей рік ми працюємо над проєктами ще на €1,5 млрд за вказаними п'ятьма напрямами. Ми хочемо, по-перше, зосередитися ще більше на приватному секторі та, по-друге, максимально перейти від надання оборотних коштів, що було критично важливим на початку війни, до надання інвестиційних кредитів як приватним компаніям, так і державним підприємствам", - сказав Патрон.

Нагадаємо, ЄБРР розширює співробітництво з Приватбанком, який є найбільшим системно важливим банком в Україні, відкриттям ліміту торговельного фінансування $25 млн. Угода сприятиме подальшому розвитку напряму торговельного фінансування у Приватбанку.

Допомога Україні від ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав рекордні €2,1 млрд в Україні у 2023 році після €1,7 млрд у 2022 році. ЄБРР, який є найбільшим інституційним інвестором в Україні, значно збільшив обсяги інвестицій після російського вторгнення у лютому 2022 року і вже у жовтні 2023 року перевищив свою мету інвестувати €3 млрд в Україні протягом 2022-2023 років.

Також у 2023 році керівництво ЄБРР ухвалило рішення збільшити оплачений капітал Банку на €4 млрд до €34 млрд з метою надання подальшої підтримки Україні. Інвестиції в Україні під час війни планується продовжувати на рівні близько €1,5 млрд на рік, при цьому збільшення капіталу дає можливість подвоїти цей обсяг, коли настане час для відновлення.

Протягом 2022-2023 років ЄБРР також вдалося мобілізувати для України близько €1,6 млрд донорських коштів включно з нефінансованими гарантіями. Понад €409 млн з цієї суми було виділено лише у 2023 році. Майже половину донорських ресурсів надав Європейський Союз. Значні внески також зробили окремі донори, у тому числі Канада, Норвегія, Іспанія та Нідерланди.

Джерело фото: ua.depositphotos.com