Ощадбанк отримає від ЄБРР гарантію для кредитування бізнесу в сумі €200 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає Ощадбанку ліміт портфельного механізму розподілу ризиків на 50 млн євро. Це дасть можливість додатково згенерувати 200 млн євро нового фінансування для приватного сектора України навіть в умовах війни.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Зазначається, що відповідний документ було підписано 9 квітня в Києві в рамках конференції "Реінтеграція ветеранів", партнером якої виступив Ощадбанк.

Кредит ЄБРР покриватиме до 50% кредитного ризику Ощадбанку за новими позиками на суму 200 млн євро приватним підприємствам, які працюють в Україні. При цьому загальний обсяг фінансування, наданого завдяки подібним гарантіям ЄБРР, з початку повномасштабної війни РФ проти України збільшився до близько 900 млн євро станом на кінець 2023 року.

В Ощадбанку пояснили, що гарантія ЄБРР посилить кредитну спроможність фінустанови та дозволить їй надавати вкрай необхідне фінансування українським приватним компаніям, які працюють у таких критично важливих галузях, як сільське господарство, будівництво, транспорт і фармацевтика. Гарантія сприятиме економічній стійкості та післявоєнному відновленню України.

"Програми розподілу ризиків є надзвичайно важливими, оскільки без кредитної підтримки підприємництва не можна сподіватися на стабільність української економіки. Серед наших клієнтів є великий попит на кредити", – заявив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Крім цього, США через Спеціальний фонд кризового реагування (CRSF) надають покриття ризику першого збитку для часткового пом’якшення ризику, пов’язаного з новим фінансуванням.

"До 20% позик із розподілом ризику посприяють довгостроковим інвестиціям приватного мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) в екологічні технології, відповідні вимогам ЄС, покращуючи конкурентоспроможність українського ММСБ на внутрішньому та зовнішньому ринках", - зазначають в Ощадбанку.

Субпозичальники також отримають профінансовану ЄС технічну допомогу. Представники ММСБ, активи яких було знищено та / або втрачено внаслідок війни в Україні, матимуть можливість отримати додаткові інвестиційні стимули для відбудови свого бізнесу в рамках напряму ЄБРР-ЄС "Відродження підприємств" у рамках ініціативи EU4Business.

Частиною цієї інвестиції буде співпраця ЄБРР з Ощадбанком щодо програми підтримки реінтеграції ветеранів. Вона включатиме розробку дружньої до ветеранів кадрової політики, започаткування інклюзивних фінансових послуг та фізичну адаптацію, необхідну ветеранам війни, людям з інвалідністю, а також тим, хто зазнав травм. Підприємства ММСБ, які сприяють реінтеграції ветеранів, отримають додаткові фінансові стимули CRSF для компенсації інвестиційних витрат.

НБУ та ЄБРР зобов’язались підтримувати ветеранів війни

Зокрема, 9 квітня під час конференції з питань реінтеграції ветеранів голова НБУ Андрій Пишний та керуючий директор ЄБРР у секторі фінансових установ Франсіс Маліж підписали Меморандум про взаєморозуміння між НБУ та ЄБРР, який передбачає співпрацю установ для забезпечення згуртованості фінансового сектору щодо питань упровадження стандартів інклюзивної діяльності та послуг, підтримки та ресоціалізації ветеранів війни в Україні, а також для просування Хартії з фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів.

Згідно з Меморандумом НБУ та ЄБРР підтримуватимуть фінансові установи по всій Україні у дотриманні ними стандартів, викладених у Хартії. Цей документ створений для того, щоб зробити банки більш доступними для сотень тисяч ветеранів (клієнтів і працівників), зокрема завдяки таким зобов’язанням:

зробити фінансові послуги більш доступними та інклюзивними для ветеранів, щоб вони мали доступ і використовували їх на рівноправних засадах;

усунути перешкоди, які можуть заважати ветеранам повернутися до роботи, запровадивши інклюзивну кадрову політику та практику у фінансовому секторі;

забезпечити безпечні (тобто без тригерів і ризиків) місця роботи для ветеранів, які страждають від посттравматичного стресового розладу;

поліпшити доступність робочих місць і приміщень для підтримки клієнтів і співробітників-ветеранів шляхом використання модифікованого обладнання чи пристроїв;

підтримувати клієнтів, які можуть наймати або обслуговувати ветеранів, щоб вони стали більш інклюзивними.

Як повідомили в Нацбанку, станом на сьогодні Хартію підписало вже 28 банків, ще більша їх кількість готова долучитися. Приєднанням до Хартії банк засвідчує своє прагнення до прийняття інклюзивної політики та перетворення бізнесу в такий, що забезпечує рівноправний доступ до фінансових послуг для всіх без винятку клієнтів.

Допомога Україні від ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав рекордні €2,1 млрд Україні у 2023 році після €1,7 млрд у 2022 році. ЄБРР, який є найбільшим інституційним інвестором в Україні, значно збільшив обсяги інвестицій після російського вторгнення у лютому 2022 року і вже у жовтні 2023 року перевищив свою мету інвестувати €3 млрд в Україні протягом 2022-2023 років.

Також у 2023 році керівництво ЄБРР ухвалило рішення збільшити оплачений капітал Банку на €4 млрд до €34 млрд з метою надання подальшої підтримки Україні. Інвестиції в Україні під час війни планується продовжувати на рівні близько €1,5 млрд на рік, при цьому збільшення капіталу дає можливість подвоїти цей обсяг, коли настане час для відновлення.

Протягом 2022-2023 років ЄБРР також вдалося мобілізувати для України близько €1,6 млрд донорських коштів включно з нефінансованими гарантіями. Понад €409 млн з цієї суми було виділено лише у 2023 році. Майже половину донорських ресурсів надав Європейський Союз. Значні внески також зробили окремі донори, у тому числі Канада, Норвегія, Іспанія та Нідерланди.