"Власна справа": ще 526 українців отримають 127 млн грн на розвиток свого бізнесу

Переможцями сьомої у 2024 році хвилі програми стали 526 українців, які отримають на розвиток своєї справи 127 млн грн.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

У Мінекономіки зазначають, що від початку дії програми "Власна справа" її переможцями вже стали понад 16 тисяч українців, які отримають 3,8 млрд грн на започаткування або розвиток свого бізнесу.

"Більшість з них - це підприємці, які беруть грант, щоб інвестувати в розвиток свого бізнесу, нарощування обсягів продукції чи послуг, освоєння нових видів діяльності. І при цьому вони створюють нові робочі місця. Загалом переможці програми створять понад 35 тисяч нових робочих місць в усіх регіонах країни", - зазначила Бережна.

Інфографіка: Мінекономіки

Отримувачі мікрогрантів: хто вони такі

Серед отримувачів мікрогрантів сьомої хвилі - 50% жінок, 41% чоловіків та 9% юридичних осіб.

Понад 75% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із:

Львівської області (70 осіб);

Івано-Франківської області (60 осіб);

Київської області (42 особи);

міста Києва (39 осіб).

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці сьомої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 169 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування – 94 особи;

переробна промисловість – 69 осіб.

Про грантову програму "Власна справа"

Нагадаємо, за грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Інформацію щодо отримання гранту за програмою "Власна справа" можна знайти на сайті програми.

Урядовий проект "єРобота" включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми "єРобота" здійснюється через портал "Дія".

Нагадаємо, 26 квітня Кабмін ухвалив рішення збільшити максимальний розмір гранту для підтримки підприємців Харкова та Харківської області до 500 тисяч гривень у рамках програми "Власна справа". Також були внесені зміни для покращення умов цієї програми.

Додамо, що у 2023 році понад 10 000 українців отримали гранти від уряду для започаткування або розширення свого бізнесу на загальну суму 2,4 млрд гривень.

Крім того, повідомлялося, що ветерани війни та члени їхніх сімей можуть подати заявку на отримання гранту у розмірі до 400 тисяч гривень на відкриття малого бізнесу. Конкурс проводиться в межах проєкту "Реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей".

За період дії ветеранського компоненту грантової програми "Власна справа" 227 ветеранів і учасників бойових дій та членів їхніх родин отримали гранти для розвитку свого бізнесу майже на 100 млн грн. Це дало змогу створити понад пів тисячі робочих місць.

Фото: ua.depositphotos.com