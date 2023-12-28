Понад 2000 українців отримають від держави мікрогранти на розвиток бізнесу

В рамках чергової хвилі грантової програми "Власна справа" стали переможцями понад 2000 українців. Це означає, що вони отримають від держави понад пів мільярда гривень на старт або розвиток бізнесу.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки.

Очікується, що отримувачі грантів створять майже 5 тисяч нових робочих місць.

"2 249 українців визначені переможцями чергової хвилі подачі заяв на мікрогранти. Вони отримають 535,6 млн грн грантів на старт або розширення свого бізнесу. Від початку дії програми "Власна справа" у липні 2022 року ми вже маємо загалом майже 13 тисяч переможців, які отримають від держави мікрогрантів на 3 млрд грн", - розповіла заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

Вона додала, що кошти вже перераховано на рахунки понад 75% грантоотримувачів, і вони мають можливість вкласти їх у відкриття своєї справи або масштабування вже діючих підприємств. Передбачається, що у процесі реалізації своїх бізнес-проектів ці підприємці створять понад 20 тисяч нових робочих місць.

Серед отримувачів мікрогрантів двадцятої хвилі 60% жінок і 40% чоловіків. 75% з них мають вищу освіту. Найбільше з них - у Львівській області (277 осіб), Київській області (206 осіб), Києві (196 осіб), Івано-Франківській області (151 особа) та Вінницькій області (148 осіб). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Повідомляється, що найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці двадцятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 734 особи;

тимчасове розміщування й організація харчування – 399 осіб;

переробна промисловість – 316 осіб.

"Власна справа": умови програми

Програма "Власна справа" є одним із напрямків урядового проєкту "єРобота", який було запущено в липні 2022 року.

За грантовою програмою українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створили близько 8000 нових робочих місць.

Передбачається, що у 2024 році на фінансування програми закладуть 3,5 млрд грн, що дозволить видати 14 тис. грантів.

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