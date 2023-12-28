Более 2000 украинцев получат от государства микрогранты на развитие бизнеса

В рамках очередной волны грантовой программы "Власна справа" победителями стали более 2000 украинцев. Это значит, что они получат от государства более полумиллиарда гривен на старт или развитие бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

Ожидается, что получатели грантов создадут около 5 тысяч новых рабочих мест.

"2 249 украинцев определены победителями очередной волны подачи заявлений на микрогранты. Они получат 535,6 млн грн грантов на старт или расширение своего бизнеса. С начала действия программы "Власна справа" в июле 2022 года мы уже имеем почти 13 тысяч победителей, которые получат от государства микрогрантов на 3 млрд грн", – рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Она добавила, что средства уже перечислены на счета более 75% грантополучателей, и они могут вложить их в открытие своего дела или масштабирование уже действующих предприятий. Предполагается, что в процессе реализации своих бизнес-проектов эти предприниматели создадут более 20 тысяч новых рабочих мест.

Среди получателей микрогрантов 20-й волны - 60% женщин и 40% мужчин. 75% из них имеют высшее образование. Больше всего из них – во Львовской области (277 человек), Киевской области (206 человек), Киеве (196 человек), Ивано-Франковской области (151 человек) и Винницкой области (148 человек). Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Сообщается, что наиболее популярными сферами, в которых будут работать победители двадцатой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств – 734 человека;

временное размещение и организация питания – 399 человек;

перерабатывающая промышленность – 316 человек.

"Власна справа": условия программы

Программа "Власна справа" является одним из направлений правительственного проекта "еРабота", который был запущен в июле 2022 года.

По грантовой программе украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта. Украинцы, получившие микрогранты в 2022 году, создали около 8000 новых рабочих мест.

Предполагается, что в 2024 году на финансирование программы заложат 3,5 млрд. грн., что позволит выдать 14 тыс. грантов.

Фото: ua.depositphotos.com