"Власна справа": еще 526 украинцев получат 127 млн грн на развитие своего бизнеса

Победителями седьмой в 2024 году волны программы "Власна справа" стали 526 украинцев, которые получат на развитие своего дела 127 млн грн.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

В Минэкономики отмечают, что с начала действия программы "Власна справа" ее победителями уже стали более 16 тысяч украинцев, которые получат 3,8 млрд грн на начало или развитие своего бизнеса.

"Большинство из них - это предприниматели, которые берут грант, чтобы инвестировать в развитие своего бизнеса, наращивание объемов продукции или услуг, освоение новых видов деятельности. И при этом они создают новые рабочие места. В общей сложности победители программы создадут более 35 тысяч новых рабочих мест в всех регионах страны", - отметила Бережная.

Инфографика: Минэкономики

Получатели микрогрантов: кто они такие

Среди получателей микрогрантов седьмой волны – 50% женщин, 41% мужчин и 9% юридических лиц.

Более 75% из них имеют высшее образование.

Больше всего грантополучателей из:

Львовской области (70 человек);

Ивано-Франковской области (60 человек);

Киевской области (42 человека);

города Киева (39 человек).

Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители седьмой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств – 169 человек;

временное размещение и организация питания – 94 человека;

перерабатывающая промышленность – 69 человек.

О грантовой программе "Власна справа"

Напомним, по грантовой программе "Власна справа" украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек. Обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Информацию о получении гранта по программе "Власна справа" можно найти на сайте программы.

Правительственный проект "єРобота " включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов для ветеранов и второго супруга, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства. Подача заявки на все направления программы "єРобота" осуществляется через портал "Дія".

Напомним, 26 апреля Кабмин принял решение увеличить максимальный размер гранта для поддержки предпринимателей Харькова и Харьковской области до 500 тысяч гривен в рамках программы "Власна справа". Также были внесены изменения для улучшения условий программы.

Добавим, что в 2023 году более 10 000 украинцев получили гранты от правительства для создания или расширения своего бизнеса на общую сумму 2,4 млрд гривен.

Кроме того, сообщалось, что ветераны войны и члены их семей могут подать заявку на получение гранта в размере до 400 тысяч гривен на открытие малого бизнеса. Конкурс проводится в рамках проекта "Реинтеграция ветеранов войны посредством создания образовательных возможностей".

За период действия ветеранского компонента грантовой программы "Власна справа" 227 ветеранов и участников боевых действий и членов их семей получили гранты для развития своего бизнеса почти на 100 млн. грн. Это позволило создать более полутысячи рабочих мест.

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