Міжнародні партнери допоможуть Ощадбанку, щоб український бізнес мав доступніше фінансування

Ощадбанк та німецька урядова компанія міжнародного співробітництва GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) домовились про надання банку всебічної спеціалізованої технічної та фінансової допомоги, спрямованої на розширення доступу мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) до фінансових послуг.

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Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Зазначається, що відповідний меморандум було підписано представниками Ощадбанку та GIZ під час Ukraine Recovery Conference – URC2024, міжнародної конференції з питань відновлення України, що відбулась 11 та 12 червня в Берліні.

Співпраця між Ощадом та GIZ триватиме в рамках реалізації програми "Угода про асоціацію між Україною та ЄС у сфері торгівлі / EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП". Цю програму GIZ успішно впроваджує з 2021 року.

Що передбачає пакет допомоги для Ощадбанку

Ощадбанк отримає пакет допомоги, що передбачає, зокрема:

технічну підтримку з таких питань, як рейтинг кредитів і ризиків, адаптація послуг і продуктів для різних сегментів клієнтів, управління кредитним портфелем та інструменти управління ризиками ESG;

підтримку від German Sparkassenstiftung у впровадженні додаткового механізму грантів;

фінансову та технічну допомогу для організації та участі в навчальних програмах, заходах для розвитку компетенцій, які допоможуть розширити портфель ММСБ та супутніх послуг;

підтримку у сфері міжнародного співробітництва та залучення партнерів GIZ для співпраці з Ощадом;

обмін кращими практиками та створення синергії з іншими учасниками та стейхолдерами ринку;

консалтинг для клієнтів ММСБ щодо експорту та покращення ефективності бізнесу;

консалтинг для топменеджменту Ощадбанку щодо директив ЄС та ЄЦБ і впровадження ESG з метою полегшення адаптації до вимог ЄС.

"Ми вдячні міжнародним партнерам, які допомагають Ощадбанку збільшувати обсяги кредитної підтримки українського бізнесу. Ми завжди раді брати участь у подібних проєктах і пишаємось тим, що в тому числі завдяки цій співпраці за час повномасштабної війни нам вдалось збільшити кредитний портфель ММСБ банку більше ніж удвічі", – зазначив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Нагадаємо, на Конференції у Берліні також було підписано угоду між ЄБРР та ПриватБанком щодо портфельних гарантій для кредитування бізнесу на 400 млн євро.

Також повідомлялося, що ЄБРР надасть Ощадбанку ліміт портфельного механізму розподілу ризиків на 50 млн євро. Це дасть можливість додатково згенерувати 200 млн євро нового фінансування для приватного сектора України навіть в умовах війни.

Додамо, що у січні Ощадбанк та польський державний страховик KUKE підписали меморандум, головною метою якого є підтримка української економіки шляхом зміцнення участі в ній польського бізнесу.

Фото: ua.depositphotos.com