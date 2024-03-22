"Ощадбанк" продлил срок действия карт до 30 сентября 2024 года

В связи с военным положением "Ощадбанк" для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года.

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Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

"Продление происходит автоматически для карточек, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", - говорится в сообщении.

В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкоматах и т.д.

Выплаты в "Ощадбанке": нужна ли переселенцам идентификация?

"Ощадбанк" уже несколько раз продлевал срок действия своих карт, что удобно, например, для людей, которые живут в зоне боевых действий и не могут добраться до отделения. Напомним, о предварительном продлении срока действия карт "Ощадбанка" было объявлено в декабре 2023 года – тогда этот срок продлили до 31 марта 2024 года.

А вот физическую идентификацию для переселенцев, имеющих электронное пенсионное удостоверение (ЭПП), и получателей соцпомощи, летом 2023 года собирались вернуть. Без ее прохождения банк угрожал останавливать расходные операции по карточному счету. Однако после того, как правозащитники раскритиковали это решение, банк отказался от возвращения идентификации.