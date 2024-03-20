Sense Bank начал выпускать кобрендинговые карты АТБ

20 марта Sense Bank вместе с сетью магазинов АТБ запустили общую кредитно-дебетную карту. Уже сейчас карта доступна в диджитал-формате, а в ближайшее время она будет доступна для приобретения в сети магазинов АТБ.

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Об этом сообщила пресс-служба Sense Bank.

Отмечается, что карту можно заказать в приложении Sense SuperApp, на портале и в приложении АТБ, а также на сайте финучреждения.

"По данным последних полугода, 42% всех платежных операций, совершенных картами Sense Bank – это расчеты в сетях продуктовых магазинов, а почти каждая пятая операция из них – в сети АТБ. Это свидетельствует о значительном спросе наших клиентов на услуги в этом секторе.

Основываясь на данных, мы понимаем, что запуск общей карты является шагом в правильном направлении. Карточка АТБ позволит нашим клиентам экономить на покупках, используя специальные скидки на товары сети АТБ", – отметила член правления Sense Bank Инна Тютюн.

Иллюстрация: Пресс-служба Sense Bank

В пресс-службе финучреждения напомнили, что это уже вторая кредитно-дебетовая карточка от Sense Bank, выпущенная совместно с партнерами. Предварительное сотрудничество банкиров с сетью гипермаркетов "Эпицентр" увенчалось появлением карты под названием "Выгода".

В Sense Bank отмечают, что карту АТБ можно использовать не только для экономии на покупках в "АТБ-Маркете", но еще и для накопления бонусов за покупки и их обмена на реальные деньги, так как карта принимает участие в бонусной программе банка Cash`u Club.

Для оформления карты не нужно ходить в отделение или звонить в контакт-центр, потому что оформление происходит в цифровом банке Sense SuperApp. Быстрые и простые инструкции по оформлению в статьях:

О карте АТБ

Карта АТБ от банков-партнеров предоставляет постоянную дополнительную скидку 5% от акционной цены более чем на 700 товаров, а также еженедельные скидки до 40% при оплате картой АТБ.

Это полноценный банковский инструмент, при этом клиент может открыть как виртуальную, так и обычную пластиковую карту.

Sense Bank стал шестым банком-партнером – с АТБ-маркетом уже сотрудничают такие банки как Monobank, Райффайзен Банк, А-Банк, Укргазбанк и Ощадбанк. При этом в последних двух банках карты АТБ выпускаются исключительно в цифровом виде.

Для того, чтобы оформить карточку АТБ в отделении банка, необходимо иметь паспорт гражданина Украины или заменяющий его документ и справку о присвоении идентификационного кода.

Для оформления карты АТБ на сайте банка необходимы документы – приложение "Дія" с ID-картой или заграничным биометрическим паспортом.

Напомним, по состоянию на 1 февраля 2024 года, всего банки-партнеры имеют столько карт:

АО "Универсал Банк" (Monobank) – 18 508 949;

АО "Ощадбанк" – 16 549 408;

АО "А-Банк" – 6 041 220;

АО "Райффайзен Банк" – 5 884 334;

АО "Сенс Банк" - 2 579 343;

АБ "Укргазбанк" – 1 858 438.

А-Банк отпраздновал 1 миллион клиентов с картой АТБ

В 2023 году А-Банк занял 5 место по эмиссии карт среди всех украинских банков. Достичь столь высокой позиции помог, в частности, запуск ко-бренд карты АТБ.

Этот проект стартовал в январе 2023 года, а в феврале 2024-го отпраздновал достижение в 1 миллион клиентов с карточкой АТБ.

Отметим, что по состоянию на 1 февраля 2024 года общее количество электронных платежных средств А-Банка составляло 6 041 220, тогда как по состоянию на 1 февраля 2023 года их количество составляло 3 828 363.