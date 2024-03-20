Sense Bank почав випускати кобрендингові картки АТБ

20 березня Sense Bank разом з мережею магазинів АТБ запустили спільну кредитно-дебетову картку. Вже зараз картка доступна у діджитал форматі, а найближчим часом вона буде доступна для придбання в мережі магазинів АТБ.

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Про це повідомила пресслужба Sense Bank.

Зазначається, що наразі картку можна замовити у додатку Sense SuperApp, на порталі та в додатку АТБ, а також на сайті фінустанови.

"За даними останніх півроку, 42% всіх платіжних операцій, здійснених картками Sense Bank – це розрахунки у мережах продуктових магазинів, а майже кожна п’ята операція з них – у мережі АТБ. Це свідчить про значний попит наших клієнтів до послуг у цьому секторі.

Основуючись на цих даних, ми розуміємо, що запуск спільної карти є кроком у правильному напрямі. Картка АТБ дозволить нашим клієнтам економити на покупках, використовуючи спеціальні знижки на товари мережі АТБ", – зазначила членкиня правління Sense Bank Інна Тютюн.

Ілюстрація: Пресслужба Sense Bank

У пресслужбі фінустанови нагадали, що це вже друга кредитно-дебетова картка від Sense Bank, випущена спільно з партнерами. Попередня співпраця банкірів з мережею гіпермаркетів "Епіцентр" увінчалася появою картки під назвою "Вигода".

У Sense Bank зазначають, що картку АТБ можна використовувати не тільки для економії на покупках в "АТБ-Маркеті", а ще й для накопичення бонусів за покупки та їх обміну на реальні гроші, так як картка приймає участь у бонусній програмі банку Cash`u Club.

Для оформлення картки не треба ходити у відділення чи телефонувати в контакт-центр, бо оформлення відбувається в цифровому банку Sense SuperApp. Швидкі та прості інструкції з оформлення в статтях:

Про картку АТБ

Картка АТБ від банків-партнерів надає постійну додаткову знижку 5% від акційної ціни на понад 700 товарів, а також щотижневі знижки до 40% при оплаті карткою АТБ.

Це повноцінний банківський інструмент – клієнт може відкрити як віртуальну, так і звичайну пластикову картку.

Sense Bank став шостим банком-партнером – з АТБ-маркетом вже співпрацюють такі банки, як Monobank, Райффайзен Банк, А-Банк, Укргазбанк та Ощадбанк. При цьому в останніх двох банках картки АТБ випускаються виключно у цифровому вигляді.

Для того, щоб оформити картку АТБ у відділенні банку, необхідно мати паспорт громадянина України або документ, що його замінює, та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

Для оформлення картки АТБ на сайті банку необхідні документи – застосунок "Дія" з ID-карткою або закордонним біометричним паспортом.

Нагадаємо, станом на 1 лютого 2024 року, всього банки-партнери мають стільки карток:

АТ "Універсал Банк" (Monobank) - 18 508 949;

АТ "Ощадбанк" - 16 549 408;

АТ "А-Банк" - 6 041 220;

АТ "Райффайзен Банк" - 5 884 334;

АТ "Сенс Банк" - 2 579 343;

АБ "Укргазбанк" - 1 858 438.

А-Банк відсвяткував 1 мільйон клієнтів з карткою АТБ

У 2023 році А-Банк посів 5 місце по емісії карток серед всіх українських банків. Досягти такої високої позиції допоміг, зокрема, запуск ко-бренд картки АТБ.

Цей проєкт стартував у січні 2023 року, а у лютому 2024-го відсвяткував досягнення в 1 мільйон клієнтів з карткою АТБ.

Зазначимо, що станом на 1 лютого 2024 року загальна кількість електронних платіжних засобів А-Банку складала 6 041 220, тоді як станом на 1 лютого 2023 року їх кількість становила 3 828 363.