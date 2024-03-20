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Sense Bank почав випускати кобрендингові картки АТБ
20 березня Sense Bank разом з мережею магазинів АТБ запустили спільну кредитно-дебетову картку. Вже зараз картка доступна у діджитал форматі, а найближчим часом вона буде доступна для придбання в мережі магазинів АТБ.
Про це повідомила пресслужба Sense Bank.
Зазначається, що наразі картку можна замовити у додатку Sense SuperApp, на порталі та в додатку АТБ, а також на сайті фінустанови.
"За даними останніх півроку, 42% всіх платіжних операцій, здійснених картками Sense Bank – це розрахунки у мережах продуктових магазинів, а майже кожна п’ята операція з них – у мережі АТБ. Це свідчить про значний попит наших клієнтів до послуг у цьому секторі.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Основуючись на цих даних, ми розуміємо, що запуск спільної карти є кроком у правильному напрямі. Картка АТБ дозволить нашим клієнтам економити на покупках, використовуючи спеціальні знижки на товари мережі АТБ", – зазначила членкиня правління Sense Bank Інна Тютюн.
У пресслужбі фінустанови нагадали, що це вже друга кредитно-дебетова картка від Sense Bank, випущена спільно з партнерами. Попередня співпраця банкірів з мережею гіпермаркетів "Епіцентр" увінчалася появою картки під назвою "Вигода".
У Sense Bank зазначають, що картку АТБ можна використовувати не тільки для економії на покупках в "АТБ-Маркеті", а ще й для накопичення бонусів за покупки та їх обміну на реальні гроші, так як картка приймає участь у бонусній програмі банку Cash`u Club.
Для оформлення картки не треба ходити у відділення чи телефонувати в контакт-центр, бо оформлення відбувається в цифровому банку Sense SuperApp. Швидкі та прості інструкції з оформлення в статтях:
- "Оформити віртуальну картку "АТБ" діючому клієнту банку";
- "Оформити віртуальну картку "АТБ" новому клієнту банку в Sense SuperApp".
Про картку АТБ
Картка АТБ від банків-партнерів надає постійну додаткову знижку 5% від акційної ціни на понад 700 товарів, а також щотижневі знижки до 40% при оплаті карткою АТБ.
Це повноцінний банківський інструмент – клієнт може відкрити як віртуальну, так і звичайну пластикову картку.
Sense Bank став шостим банком-партнером – з АТБ-маркетом вже співпрацюють такі банки, як Monobank, Райффайзен Банк, А-Банк, Укргазбанк та Ощадбанк. При цьому в останніх двох банках картки АТБ випускаються виключно у цифровому вигляді.
Для того, щоб оформити картку АТБ у відділенні банку, необхідно мати паспорт громадянина України або документ, що його замінює, та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.
Для оформлення картки АТБ на сайті банку необхідні документи – застосунок "Дія" з ID-карткою або закордонним біометричним паспортом.
Нагадаємо, станом на 1 лютого 2024 року, всього банки-партнери мають стільки карток:
- АТ "Універсал Банк" (Monobank) - 18 508 949;
- АТ "Ощадбанк" - 16 549 408;
- АТ "А-Банк" - 6 041 220;
- АТ "Райффайзен Банк" - 5 884 334;
- АТ "Сенс Банк" - 2 579 343;
- АБ "Укргазбанк" - 1 858 438.
А-Банк відсвяткував 1 мільйон клієнтів з карткою АТБ
У 2023 році А-Банк посів 5 місце по емісії карток серед всіх українських банків. Досягти такої високої позиції допоміг, зокрема, запуск ко-бренд картки АТБ.
Цей проєкт стартував у січні 2023 року, а у лютому 2024-го відсвяткував досягнення в 1 мільйон клієнтів з карткою АТБ.
Зазначимо, що станом на 1 лютого 2024 року загальна кількість електронних платіжних засобів А-Банку складала 6 041 220, тоді як станом на 1 лютого 2023 року їх кількість становила 3 828 363.