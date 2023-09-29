Ощадбанк вперше впав на третє місце за кількістю карток: що ще змінилося за підсумками липня

Державний Ощадбанк станом на 1 серпня поточного року впав на третє місце серед українських банків за кількістю діючих електронних платіжних засобів, незважаючи на те, що цей показник зріс із 16,17 до 16,25 мільйона. Про це свідчать останні дані Національного банку України.

На друге місце вийшов Універсал Банк, переважну більшість карток якого, як відомо, складають картки monobank. Їхня кількість протягом липня зросла з 16,01 до 16,254 мільйона.

Втім, за кількістю карток, за якими протягом місяця було здійснено хоча б одну операцію, останній вийшов на друге місце ще за підсумками січня 2023 року. На сьогодні показник Універсал Банку, під ліцензією якого працює monobank, складає 6,84, а Ощадбанку - 6,29 мільйона.

Лідером за всіма параметрами кількості платіжних пристроїв та засобів залишається державний ПриватБанк. Зокрема, за липень кількість діючих карток у нього зросла з 48,96 до 49,27 мільйона (тих, за якими були операції протягом місяця, - з 26,53 до 26,62 мільйона).

У Райффайзен Банку ці показники становили на 1 серпня відповідно 5,77 та 2,16 мільйона, у А-Банку - 4,87 та 0,95 мільйона, у ПУМБу - 4,81 та 0,95 мільйона (причому останні дві фінустанови помінялися в рейтингу місцями).

Показники Сенс Банку становили відповідно 2,71 мільйона та 577 тисяч, Укрсиббанку - 2,17 мільйона та 905 тисяч, Укргазбанку - 1,84 мільйона та 494 тисячі, ОТП Банку - 1,32 мільйона та 359 тисяч, Таскомбанку - 1,25 мільйона та 183 тисячі (ці два банки теж у липні помінялися місцями за загальною кількістю карток), банку "Восток" - 666 та 246 тисяч.

Як змінилася кількість карток українських банків за рік та за липень

За останній рік (з 1 серпня 2022 року) кількість діючих платіжних карток в Україні виросла на 3,62% - з 106,7 до 110,5 мільйона. Серед великих банків найбільший відносний ріст показали А-Банк (+54,6%) та Універсал Банк (+23,4%). Приріст у ПриватБанку склав 5,29%, у ПУМБі - 4,53%, в Укрсиббанку - 2,9%.

ОТП Банк втратив 15,1% карток, Райффайзен Банк - 19,8%, націоналізований Сенс Банк (колишній Альфа-Банк Україна) - 27,7%, а Таскомбанк - відразу 41,8%. Також нагадаємо, що за минулий рік були прийняті рішення про ліквідацію банків "Конкорд" та "Форвард" та невеликих Айбокс Банку та банку "Січ".

В свою чергу, за липень найбільший приріст кількості діючих карток серед великих банків зафіксовано також в А-Банку (+3,9%) та Універсал Банку (+1,52%). Сенс Банк, який саме у липні перейшов у власність держави, всього за місяць втратив відразу 7,2%, а Таскомбанк - аж 12%.

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