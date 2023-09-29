Ощадбанк впервые упал на третье место по количеству карт: что еще изменилось по итогам июля

Государственный Ощадбанк по состоянию на 1 августа текущего года упал на третье место среди украинских банков по количеству действующих электронных платежных средств, несмотря на то, что этот показатель вырос с 16,17 до 16,25 миллиона. Об этом свидетельствуют последние данные Национального банка.

На второе место вышел Универсал Банк, подавляющее большинство карт которого, как известно, составляют карты monobank. Их количество в течение июля выросло с 16,01 до 16,254 миллиона.

Впрочем, по количеству карточек, по которым в течение месяца была совершена хотя бы одна операция, последний вышел на второе место еще по итогам января 2023 года. На сегодняшний же день показатель Универсал Банка, под лицензией которого работает monobank, составляет 6,84, а Ощадбанка - 6,29 миллиона.

Лидером по всем параметрам количества платежных устройств и средств остается государственный ПриватБанк. В частности, за июль количество действующих карточек у него возросло с 48,96 до 49,27 миллиона (тех, по которым были операции в течение месяца, - с 26,53 до 26,62 миллиона).

В Райффайзен Банке эти показатели составляли на 1 августа соответственно 5,77 и 2,16 миллиона, в А-Банке – 4,87 и 0,95 миллиона, в ПУМБе – 4,81 и 0,95 миллиона (причем последние два финучреждения поменялись в рейтинге местами).

Показатели Сенс Банка составили соответственно 2,71 миллиона и 577 тысяч, УкрСиббанка – 2,17 миллиона и 905 тысяч, Укргазбанка – 1,84 миллиона и 494 тысячи, ОТП Банка – 1,32 миллиона и 359 тысяч, Таскомбанка – 1,25 миллиона и 183 тысяч (эти два банка тоже в июле поменялись местами по общему количеству карт), банка "Восток" - 666 и 246 тысяч.

Как изменилось количество карт украинских банков за год и за июль

За последний год (с 1 августа 2022 года) количество действующих платежных карт в Украине выросло на 3,62% - со 106,7 до 110,5 миллиона. Среди крупных банков наибольший относительный рост показали А-Банк (+54,6%) и Универсал Банк (+23,4%). Прирост в ПриватБанке составил 5,29%, в ПУМБе – 4,53%, в УкрСиббанке – 2,9%.

ОТП Банк потерял 15,1% карт, Райффайзен Банк – 19,8%, национализированный Сенс Банк (бывший Альфа-Банк Украина) – 27,7%, а Таскомбанк – сразу 41,8%. Также напомним, что за прошлый год было принято решение о ликвидации банков "Конкорд" и "Форвард" и небольших Айбокс Банка и банка "Сич".

В свою очередь, за июль наибольший прирост количества действующих карт среди крупных банков зафиксирован тоже в А-Банке (+3,9%) и Универсал Банке (+1,52%). Сенс Банк, который именно в июле перешел в собственность государства, всего за месяц потерял сразу 7,2%, а Таскомбанк – аж 12%.

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