"Ощадбанк" продлил срок действия карт до конца марта

"Ощадбанк" в связи с военным положением продлил срок действия всех платежных карт до 31 марта 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что это касается и карт внутренне перемещенных лиц.

Продолжение происходит автоматически для карточек, срок которых истекает, начиная с февраля 2022 года.

"В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать с них наличные в банкомате и т.д." - говорится в сообщении.

Выплаты в Ощадбанке: нужна ли переселенцам идентификация?

"Ощадбанк" уже несколько раз продлевал срок действия своих карт, что удобно, например, для людей, которые живут в зоне боевых действий и не могут добраться до отделения.

А вот физическую идентификацию для переселенцев с электронным пенсионным удостоверением (ЭПП) и получателей соцпомощи летом собирались вернуть. Без ее прохождения банк угрожал останавливать расходные операции по карточному счету.

Однако после того, как правозащитники раскритиковали это решение, банк отказался от возвращения идентификации. А позже Кабмин отсрочил период ее прохождения до конца года. Ожидается, что правительство продлит этот срок до 31 марта 2024-го .