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Ощадбанк запускает работу мобильных отделений в автофургонах на прифронтовых территориях
Государственный Ощадбанк будет предоставлять услуги на прифронтовых территориях в мобильных отделениях на базе автофургонов Ford Transit. Как говорится в сообщении финучреждения, бронированное транспортное средство специального назначения отвечает всем государственным стандартам защиты специализированных автомобилей.
Планируется, что пять таких авто в ближайшее время отправятся на прифронтовые территории Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей и будут предоставлять финансовые услуги там, где не работает ни один другой банк.
Бронированные передвижные отделения оснащены спутниковой связью, сигнализацией и тревожными кнопками. Они будут иметь автономное электроснабжение, системы видеонаблюдения, пожаротушения, кондиционирования и вентиляции.
"Новые мобильные подразделения имеют все необходимое оборудование для предоставления банковских услуг, как в обычном банковском отделении. В них наши клиенты в скором времени получат возможность открывать текущие счета, оформлять депозиты, перевыпускать платежные карты, осуществлять денежные переводы, получать социальные выплаты и другие банковские услуги", – отметил заместитель председателя правления Антон Тютюн.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Отмечается, что Ощадбанк является первым и единственным на сегодняшний день банком в Украине, который разработал специальный формат отделения для работы в прифронтовой зоне на базе автотранспорта. Мобильные отделения призваны обеспечить выполнение важной социальной миссии - предоставления финансовых услуг украинцам, проживающим в непосредственной близости от линии фронта, и защитникам Украины.
"Еще одна приоритетная задача – не только обеспечить обслуживание клиентов, но и обеспечить безопасность посетителей и сотрудников. Поэтому автомобили имеют стальное бронирование пассажирского отсека и бронированную капсулу кассового отсека с пуленепробиваемым стеклом", – подчеркнул глава правления финучреждения Сергей Наумов.
Кроме этого, Ощадбанк продолжает возобновлять работу стационарных отделений в регионах, пострадавших от боевых действий или находящихся в непосредственной близости к линии фронта. Так, сейчас функционирует 31 отделение в Донецкой области, 28 – в Запорожской, 62 – в Харьковской и 8 – в Херсонской.
Напомним также, что месяц назад Ощадбанк запустил возможность подключения супермаркетов к сервису пополнения платежных карт клиентов через его сеть POS-терминалов.