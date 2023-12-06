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Ощадбанк запускає роботу мобільних відділень в автофургонах на прифронтових територіях
Державний Ощадбанк надаватиме послуги на прифронтових територіях у мобільних відділеннях на базі автофургонів Ford Transit. Як ідеться у повідомленні фінустанови, панцерований транспортний засіб спеціального призначення відповідає всім державним стандартам захисту спеціалізованих автомобілів.
Заплановано, що п’ять таких авто найближчим часом вирушать у прифронтові території Донецької, Запорізької, Харківської та Херсонської областей і надаватимуть фінансові послуги там, де не працює жоден інший банк.
Броньовані пересувні відділення оснащено супутниковим зв'язком, сигналізацією і тривожними кнопками. Вони матимуть автономне електропостачання, системи відеоспостереження, пожежогасіння, кондиціонування та вентиляції.
"Нові мобільні підрозділи мають усе необхідне обладнання для надання банківських послуг, як у звичайному банківському відділенні. В них наші клієнти незабаром отримають можливість відкривати поточні рахунки, оформлювати депозити, перевипускати платіжні картки, здійснювати грошові перекази, отримувати соціальні виплати та інші банківські послуги", – зазначив заступник голови правління Антон Тютюн.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Зазначається, що Ощадбанк перший і єдиний на сьогодні банк в Україні, який розробив спеціальний формат відділення для роботи в прифронтовій зоні на базі автотранспорту. Мобільні відділення покликані забезпечити виконання важливої соціальної місії - надання фінансових послуг українцям, які мешкають у безпосередній близькості до лінії фронту, та захисникам України.
"Ще одне пріоритетне завдання – не лише забезпечити обслуговування клієнтів, а й гарантувати безпеку відвідувачів і співробітників. Тому автомобілі мають сталеве панцерування пасажирського відсіку та броньовану капсулу касового відсіку з куленепробивним склом", – наголосив голова правління фінустанови Сергій Наумов.
Окрім цього, Ощадбанк продовжує відновлювати роботу стаціонарних відділень у регіонах, що постраждали від бойових дій або знаходяться в безпосередній близькості до лінії фронту. Так, наразі функціонують 31 відділення в Донецькій області, 28 - у Запорізькій, 62 – у Харківській та 8 – у Херсонській.
Нагадаємо також, що місяць тому Ощадбанк запустив можливість підключення супермаркетів до сервісу поповнення платіжних карток клієнтів через його мережу POS-терміналів.