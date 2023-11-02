Ощадбанк запустив можливість поповнення карток через свої POS-термінали в супермаркетах

Державний Ощадбанк запустив можливість поповнення платіжних карток через свою мережу POS-терміналів у торгових мережах. Про це йдеться у повідомленні фінустанови.

"Торгові мережі можуть віднині звернутись до банку, щоб підключити цей сервіс, і запропонувати своїм покупцям не лише знімати готівку на касах, а й навпаки – класти готівку на карткові рахунки", - зазначають у банку.

Там вказують, що таке рішення дасть можливість уникати великого обсягу готівкових коштів "на руках", а також просувати в країні cashless-технології. Втім, більше інформації про саме послугу банк не наводить.

Натомість повідомляється, що за результатами січня-жовтня через додаток "ОщадPAY" – POS-термінал та касовий апарат у смартфоні - 7 тисяч користувачів здійснили 1,9 мільйона транзакцій на суму понад 1,5 мільярда гривень: це стільки ж, скільки за весь 2022 рік.

"ОщадPAY" став незамінним помічником українського бізнесу під час повномасштабної війни. Він дає змогу приймати оплати через смартфон з NFC з використанням безконтактних карток та гаманців Apple Pay та Google Pay у мобільних телефонах, смарт-годинниках тощо, а також здійснювати фіскалізацію готівкових та безготівкових платежів без додаткового обладнання", - нагадують в Ощадбанку.

"ОщадPay" містить онлайн-кабінет, опції індивідуального призначення платежу, чайових, перегляду та закриття підсумків роботи по банківському бізнес-дню, фіскальних змінах та готівкових операціях, відправлення чека в SMS, на електронну пошту або будь-яким доступним способом через Android.

Крім того, важливою особливістю цього сервісу в українських умовах є можливість роботи під час блекаутів, оскільки його функціонування не залежить від електропостачання в магазині чи кафе.

Як вказують у банку, наразі "ОщадPay" вже використовують для отримання оплати деякі державні установи - держпідприємство "Ліси України", а також патрульна поліція в деяких областях (йдеться про штрафи за порушення правил дорожнього руху й інші адміністративні штрафи).

За словами заступника голови правління Ощадбанку Антона Тютюна, наступним кроком у розвитку ним сфери еквайрингу має стати опція оплати товарів декількома картками чи готівкою та карткою (partial approval).

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