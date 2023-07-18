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"Ощадбанк" заявив, що не повертатиме фізичну ідентифікацію для переселенців: вплинули правозахисники
"Ощадбанк" відмовився від повернення фізичної ідентифікації соціальних виплат для внутрішньо переміщених осіб із 1 вересня. Про це повідомила пресслужба компанії, передає "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що повернення фізичної ідентифікації для переселенців і початок розсилки відповідних повідомлень розкритикували правозахисники: вони назвали цей крок дискримінаційним і складним у виконанні. Зокрема, йшлося про несправедливість призначення менших терміни ідентифікації для пенсіонерів без електронного посвідчення, адже його видача припинилася з початком повномасштабної війни.
Крім того, правозахисники звернули увагу на питання доступності і безпеку проходження ідентифікації громадянами, які перебувають за кордоном, на тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій. Відповідно, деякі переселенці не можуть вчасно пройти ідентифікацію і ризикують втратити виплати, які часто є єдиним джерелом доходу.
Фізична ідентифікація: що планував "Ощадбанк"
6 липня пресслужба "Ощадбанку" повідомила, що у зв’язку з закінченням карантину буде відновлено проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної допомоги з числа ВПО.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Передбачалося, що цей процес буде запущено з 1 вересня й він матиме три етапи:
- Особисте звернення пенсіонера або одержувача соціальної допомоги до відділення "Ощадбанку".
- Пред’явлення працівнику банку основної платіжної картки або основного електронного пенсійного посвідчення (ЕПП) та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
- Проведення операції отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто операції, яка передбачає введення особою ПІН-коду) або встановлення/зміни ПІН-коду з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП.
При цьому для пенсіонерів-власників ЕПП така перевірка має відбуватися кожні шість місяців, а для тих, у кого немає такого посвідчення, – кожні три місяці.
Без проходження фізичної ідентифікації "Ощадбанк" погрожував зупиняти видаткові операції за картковим рахунком.
Однак пізніше в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій поінформували, що для отримувачів пенсій термін для ідентифікації продовжать до кінця січня 2024 року. А для отримувачів виплат ВПО ідентифікацію взагалі не застосовуватимуть (оскільки термін виплат обмежено шістьма місяцями).