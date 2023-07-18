"Ощадбанк" заявив, що не повертатиме фізичну ідентифікацію для переселенців: вплинули правозахисники

"Ощадбанк" відмовився від повернення фізичної ідентифікації соціальних виплат для внутрішньо переміщених осіб із 1 вересня. Про це повідомила пресслужба компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що повернення фізичної ідентифікації для переселенців і початок розсилки відповідних повідомлень розкритикували правозахисники: вони назвали цей крок дискримінаційним і складним у виконанні. Зокрема, йшлося про несправедливість призначення менших терміни ідентифікації для пенсіонерів без електронного посвідчення, адже його видача припинилася з початком повномасштабної війни.

Крім того, правозахисники звернули увагу на питання доступності і безпеку проходження ідентифікації громадянами, які перебувають за кордоном, на тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій. Відповідно, деякі переселенці не можуть вчасно пройти ідентифікацію і ризикують втратити виплати, які часто є єдиним джерелом доходу.

Фізична ідентифікація: що планував "Ощадбанк"

6 липня пресслужба "Ощадбанку" повідомила, що у зв’язку з закінченням карантину буде відновлено проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної допомоги з числа ВПО.

Передбачалося, що цей процес буде запущено з 1 вересня й він матиме три етапи:

Особисте звернення пенсіонера або одержувача соціальної допомоги до відділення "Ощадбанку". Пред’явлення працівнику банку основної платіжної картки або основного електронного пенсійного посвідчення (ЕПП) та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Проведення операції отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто операції, яка передбачає введення особою ПІН-коду) або встановлення/зміни ПІН-коду з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП.

При цьому для пенсіонерів-власників ЕПП така перевірка має відбуватися кожні шість місяців, а для тих, у кого немає такого посвідчення, – кожні три місяці.

Без проходження фізичної ідентифікації "Ощадбанк" погрожував зупиняти видаткові операції за картковим рахунком.

Однак пізніше в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій поінформували, що для отримувачів пенсій термін для ідентифікації продовжать до кінця січня 2024 року. А для отримувачів виплат ВПО ідентифікацію взагалі не застосовуватимуть (оскільки термін виплат обмежено шістьма місяцями).