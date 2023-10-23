Проверку получателей помощи в "Ощадбанке" хотят снова продлить: названы сроки

Период для физической идентификации получателей пенсионных и социальных выплат в "Ощадбанке" планируется продлить еще на 3 месяца. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что такие изменения в соответствующее постановление Кабинета министров уже наработаны. Срок физической проверки лиц в отделениях "Ощадбанке" хотят продлить до 31 марта 2024 года. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022-го.

В ближайшее время проект соответствующих нормативных изменений должен быть вынесен на рассмотрение правительства.

По словам министра по вопросам реинтеграции ВОТ Ирины Верещук, такое решение необходимо для того, чтобы те внутренние переселенцы, которые не успели пройти идентификацию, и дальше получали причитающиеся им пенсии или социальные выплаты.

Проверка в "Ощадбанке": детали

Согласно постановлению Кабинета министров, принятому в 2014 году, внутренне перемещенные лица, имеющие электронное пенсионное удостоверение (ЭПП), и получатели соцпомощи должны проходить физическую идентификацию в отделении "Ощадбанка" каждые шесть месяцев. До получения ЭПП это нужно делать каждые три месяца.

В июле текущего года в "Ощадбанке" заявили, что в связи с окончанием карантина будет возобновлено проведение физической идентификации. Без ее прохождения банк угрожал останавливать расходные операции по карточному счету.

Такой шаг раскритиковали правозащитники: они назвали его дискриминационным и сложным в исполнении. Речь шла о несправедливости назначения меньших сроков идентификации для пенсионеров без электронного удостоверения, ведь его выдача прекратилась с началом полномасштабной войны.

Кроме того, правозащитники обратили внимание на вопросы доступности и безопасности прохождения идентификации гражданами, находящимися за рубежом, на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий. Соответственно, некоторые переселенцы не могут вовремя пройти идентификацию и рискуют потерять выплаты, которые часто являются единственным источником дохода.

На фоне этого "Ощадбанк" отказался от возвращения физической идентификации. А позже Кабмин отсрочил до конца года период для ее прохождения.