Перевірку одержувачів допомоги в "Ощадбанку" хочуть знову продовжити: названо терміни

Період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат в "Ощадбанку" планується продовжити ще на 3 місяці. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що такі зміни до відповідної постанови Кабінету міністрів уже напрацьовані. Термін фізичної перевірки осіб у відділеннях "Ощадбанку" хочуть продовжити до 31 березня 2024 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022-го.

Найближчим часом проєкт відповідних нормативних змін має бути винесений на розгляд уряду.

За словами міністерки з питань реінтеграції ТОТ Ірини Верещук, таке рішення необхідне для того, щоб ті внутрішні переселенці, які не встигли пройти ідентифікацію, й далі отримували належні їм пенсії чи соціальні виплати.

Перевірка в "Ощадбанку": деталі

Згідно з постановою Кабінету міністрів, прийнятою в 2014 році, внутрішньо переміщені особи, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), та одержувачі соцдопомоги повинні проходити фізичну ідентифікацію у відділенні "Ощадбанку" кожні шість місяців. До отримання ЕПП це необхідно робити кожні три місяці.

У липні поточного року в "Ощадбанку" заявили, що у зв’язку з закінченням карантину буде відновлено проведення фізичної ідентифікації. Без її проходження банк погрожував зупиняти видаткові операції за картковим рахунком.

Такий крок розкритикували правозахисники: вони назвали його дискримінаційним і складним у виконанні. Зокрема, йшлося про несправедливість призначення менших термінів ідентифікації для пенсіонерів без електронного посвідчення, адже його видача припинилася з початком повномасштабної війни.

Крім того, правозахисники звернули увагу на питання доступності і безпеку проходження ідентифікації громадянами, які перебувають за кордоном, на тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій. Відповідно, деякі переселенці не можуть вчасно пройти ідентифікацію і ризикують втратити виплати, які часто є єдиним джерелом доходу.

На тлі цього "Ощадбанк" відмовився від повернення фізичної ідентифікації. А пізніше Кабмін відтермінував до кінця року період для її проходження.