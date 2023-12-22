"Ощадбанк" продовжив термін дії карток до кінця березня

"Ощадбанк" у звʼязку з воєнним станом продовжив термін дії всіх платіжних карток до 31 березня 2024 року. Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Зазначається, що це стосується й карток внутрішньо переміщених осіб.

Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується, починаючи з лютого 2022 року.

"У разі закінчення терміну дії, такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо", – йдеться в повідомленні.

Виплати в Ощадбанку: чи потрібна переселенцям ідентифікація?

"Ощадбанк" уже кілька разів продовжував термін дії своїх карток, що зручно, наприклад, для людей, які живуть в зоні бойових дій і не можуть дістатися відділення.

А от фізичну ідентифікацію для переселенців, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), та одержувачів соцдопомоги влітку збиралися повернути. Без її проходження банк погрожував зупиняти видаткові операції за картковим рахунком.

Однак після того, як правозахисники розкритикували це рішення, банк відмовився від повернення ідентифікації. А пізніше Кабмін відтермінував період для її проходження до кінця року. Наразі очікується, що уряд продовжить цей термін до 31 березня 2024-го.