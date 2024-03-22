"Ощадбанк" продовжив термін дії карток до 30 вересня 2024 року

У зв’язку з воєнним станом "Ощадбанк" для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 30 вересня 2024 року.

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Про це повідомила пресслужба фінустанови.

"Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився, починаючи з лютого 2022 року. Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час", - йдеться у повідомленні.

У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо.

Виплати в "Ощадбанку: чи потрібна переселенцям ідентифікація?

"Ощадбанк" уже кілька разів продовжував термін дії своїх карток, що зручно, наприклад, для людей, які живуть в зоні бойових дій і не можуть дістатися відділення. Нагадаємо, про попереднє продовження терміну дії карток "Ощадбанку" було оголошено у грудні 2023 року – тоді цей термін подовжили до 31 березня 2024 року.

А от фізичну ідентифікацію для переселенців, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), та одержувачів соцдопомоги, влітку 2023 року збиралися повернути. Без її проходження банк погрожував зупиняти видаткові операції за картковим рахунком. Однак після того, як правозахисники розкритикували це рішення, банк відмовився від повернення ідентифікації.