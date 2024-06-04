НБУ оштрафовал Ощадбанк за нарушение на платежном рынке

Национальный банк Украины оштрафовал АО “Ощадбанк” на 170 тысяч гривен за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Речь идет о нарушении банком требований законодательства на платежном рынке относительно:

применение усиленной аутентификации пользователя во время осуществления электронного взаимодействия и получения пользователем доступа к счету посредством средств дистанционной коммуникации в соответствии с Законом Украины "О платежных услугах";

обязанности эмитента предоставлять ПИН, индивидуальную учетную информацию и/или другую информацию, позволяющую осуществлять платежные операции с использованием платежного инструмента, только держателю платежного инструмента, что предусмотрено Положением о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов, утвержденным постановлением Правления Национального банка 29.07.2022 № 164 (далее – Положение 164);

обязанности поставщика платежных услуг, обслуживающего ненадлежащего получателя, заблокировать средства в сумме ненадлежащей платежной операции на счете ненадлежащего получателя сроком до 30 календарных дней для установления правомерности платежной операции в случае опротестования ненадлежащей платежной операции плательщиком и/или владельцем счета, установленного "О платежных услугах" и Положении 164.

"В связи с этим Национальный банк применил к АО "Ощадбанк" меру влияния в виде штрафа за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, в размере 170 тыс. грн", - отметили в регуляторе.

Прибыль Ощадбанка за 2023 год оказалась на четверть больше предыдущей оценки

По итогам годовых корректирующих проводок финансовый результат банка составил почти 6 млрд грн. Таким образом, финальная сумма прибыли превысила предварительные результаты 2023 года, которые были объявлены ранее, более чем на 1,2 млрд грн.

Благодаря этому, согласно данным НБУ, Ощадбанк поднялся на вторую строчку рейтинга доходности банковских учреждений Украины.

2023 стал восьмым подряд годом, в течение которого банк демонстрирует прибыльную деятельность. Общая прибыль Ощадбанка за эти годы составила около 12 млрд грн.

Кроме того, чистая прибыль Ощадбанка за первые три месяца 2024 года составляет 4,9 млрд грн – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 2,3 млрд грн или на 91%. В значительной степени это обусловлено наращиванием операционных доходов, которые увеличились на 0,9 млрд. грн., или на 14%, а также положительным результатом переоценки ОВГЗ с индексированной стоимостью на 1,2 млрд. грн.