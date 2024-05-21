Ощадбанк приобрел облигации "Новой почты" на сумму 650 млн грн

Ощадбанк заключил с "Новой почтой" соглашение о приобретении облигаций компании на сумму 650 млн грн со сроком погашения 15 месяцев. Именные процентные обычные необеспеченные корпоративные облигации серии Е были выпущены 26 апреля 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Ощада.

Там отметили, что Ощадбанк и "Новая почта" имеют долгую историю сотрудничества, и это уже третье соглашение по финансированию компании через приобретение корпоративных облигаций с 2019 года.

По словам заместителя председателя правления Ощадбанка, ответственного за корпоративный бизнес, Юрия Кациона, во время полномасштабной войны был либерализирован подход к оценке заемщиков и расширен перечень финансовых инструментов.

Он отметил, что приобретение облигаций на столь значительную сумму свидетельствует как о готовности Ощадбанка разделить риски вместе с бизнесом для восстановления страны, так и о безупречной репутации "Новой почты".

"Мы гордимся возможностью помочь компании. К тому же, этот проект может стать очередным шагом для популяризации ценных бумаг как альтернативного инструмента привлечения средств для развития украинского бизнеса", - подчеркнул заместитель председателя правления финучреждения.

Директор департамента корпоративных финансов Группы NOVA Сергей Ермоленко отметил, что компания и ее облигации имеют кредитный рейтинг UaAAA по украинской рейтинговой шкале, то есть характеризуются высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками.

"Благодаря привлеченному финансированию "Новая почта" может активно инвестировать в развитие и улучшение операционных процессов, быстро восстанавливаться после обстрелов инфраструктуры, а наши клиенты - продолжать получать качественный сервис", - подытожил член Группы NOVA.

Об облигациях NovaPay

Напомним, в 2023 году компания NovaPay выпустила на рынок три серии облигаций (А, В и С), каждая на сумму 100 млн грн. NovaPay стала первой частной фирмой в Украине, предложившей корпоративные облигации с публичным предложением во время военного положения.

Ценные бумаги можно приобрести сроком от 1 до 18 месяцев, ставка доходности будет зависеть от срока и составлять 20%. Инвесторы получат свои выплаты на банковский счет по истечении срока действия соглашения о покупке ценных бумаг. Выплату процентов по депозитам будут производить аналогично.

Эти ценные бумаги могут приобрести не только клиенты, партнеры и сотрудники компании, но и любой человек, желающий инвестировать в них.

В феврале 2024 года NovaPay запустила продажу своих облигаций в мобильном приложении, а в апреле зарегистрировала и разместила еще три выпуска собственных облигаций – серий D, E и F – на сумму 100 млн грн каждый. Процентная ставка по облигациям определена на уровне до 17% годовых. Их можно будет приобрести на срок от 1 до 12 месяцев.

Как приобрести облигации NovaPay

Чтобы приобрести облигации NovaPay в приложении необходимо:

зарегистрироваться в приложении NovaPay;

на главном экране выбрать раздел "Накопления" и нажать "Купить облигации";

выбрать условия: срок и сумму инвестиций;

подтвердить заявку, подписать документы с помощью "Дія.Підпис" и оплатить облигации.

Когда процесс покупки завершится, клиент получит push-уведомление.

О NovaPay

NovaPay – основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях "Новой почты". Согласно данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях "Новой почты" по всей Украине. По данным Национального банка Украины, в 2023 году компания была лидером по внутригосударственным денежным переводам – 32% от общего объема.