Теперь карту NovaPay можно использовать как зарплатную

Теперь владельцы карты NovaPay могут получать на нее заработную плату от любого украинского работодателя. Оформить это можно в приложении – создать бумажное или электронное заявления на получение зарплаты на карту NovaPay и передать бухгалтеру предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба NovaPay.

Как оформить зарплатную карту

Как отмечают в компании, оформить карту NovaPay можно за несколько кликов, пройдя быстрый онбординг в приложении или отделении. Пластиковую версию карты можно заказать в любое удобное время: доставка Новой почтой по Украине будет бесплатной.

Указывается, чтобы оформить заявление для бухгалтера необходимо:

в приложении NovaPay перейти в настройку карты;

выбрать раздел «Выписки и справки» и вид заявления для получения заработной платы NovaPay: электронная или бумажная;

заполнить поле «Работодатель», другие личные данные подтягиваются в заявление автоматически;

сформировать электронное заявление и подписать с помощью Действие. бумажную – получить в формате PDF и распечатать.

Какие преимущества для пользователей

Главные преимущества приложения, которые отмечают пользователи:

20% выгоды, которые можно использовать для оплаты услуг доставки Новой почты и комиссии по наложению;

выгодные тарифы, ведь переводы с карты NovaPay на другие украинские банки – без комиссий: по реквизитам – без ограничений, по номеру карты – до 50 тыс. грн;

снятие наличных в отделении Новой почты по штрихкоду из приложения NovaPay, а также в любом банкомате в Украине (до 50 000 грн) – без комиссии;

возможности для инвестиций – в приложении можно купить собственные облигации NovaPay с выгодной ставкой и самостоятельным выбором срока.

Таким образом, для клиентов NovaPay после перевода заработной платы исчезнет потребность в пополнении карты для расчетов и платы за посылки

Напомним, NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил расширенную лицензию НБУ, которая позволила открывать счета и выпускать карты.

О NovaPay

NovaPay – основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях "Новой почты". Согласно данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях "Новой почты" по всей Украине. По данным Национального банка Украины, в 2023 году компания была лидером по внутригосударственным денежным переводам – 32% от общего объема.

Количество транзакций через NovaPay в 2023 году достигло 354 млн, что на 31% больше показателя 2022 года, а их сумма выросла на 41% - до 235,5 млрд грн.

Напомним, NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, представившей свое собственное мобильное приложение.