Ощадбанк придбав облігації "Нової пошти" на суму 650 млн грн

Ощадбанк уклав з "Новою поштою" угоду про придбання облігацій компанії на суму 650 млн грн зі строком погашення 15 місяців. Іменні відсоткові звичайні незабезпечені корпоративні облігації серії Е було випущено 26 квітня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Ощаду.

Там зазначили, що Ощадбанк і "Нова пошта" мають довгу історію співпраці, і це вже третя угода з фінансування компанії через придбання корпоративних облігацій з 2019 року.

За словами заступника голови правління Ощадбанку, відповідального за корпоративний бізнес, Юрія Каціона, під час повномасштабної війни було лібералізовано підхід до оцінки позичальників та розширено перелік фінансових інструментів.

Він зауважив, що придбання облігацій на таку значну суму свідчить як про готовність Ощаду поділяти ризики разом із бізнесом задля відновлення країни, так і про бездоганну репутацію "Нової пошти".

"Ми пишаємось можливістю допомогти компанії. До того ж цей проєкт може стати черговим кроком для популяризації цінних паперів як альтернативного інструмента залучення коштів для розвитку українського бізнесу", – наголосив заступник голови правління фінустанови.

Директор департаменту корпоративних фінансів Групи NOVA Сергій Єрмоленко зазначив, що компанія та її облігації мають кредитний рейтинг UaAAA за українською рейтинговою шкалою, тобто характеризуються найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками.

"Завдяки залученому фінансуванню "Нова пошта" має змогу активно інвестувати в розвиток та поліпшення операційних процесів, швидко відновлюватись після обстрілів інфраструктури, а наші клієнти – продовжувати отримувати якісний сервіс", – підсумував член Групи NOVA.

Про облігації NovaPay

Нагадаємо, у 2023 році компанія NovaPay випустила на ринок три серії облігацій (А, В та С), кожна на суму 100 млн грн. NovaPay стала першою приватною фірмою в Україні, яка запропонувала корпоративні облігації з публічною пропозицією під час військового стану.

Цінні папери можна придбати строком від 1 до 18 місяців, ставка доходності залежатиме від строку і сягатиме 20%. Інвестори отримають свої виплати на банківський рахунок після закінчення терміну дії угоди про купівлю цінних паперів. Виплату відсотків за депозитами здійснюватимуть аналогічно.

Ці цінні папери можуть придбати не тільки клієнти, партнери та співробітники компанії, а й будь-яка людина, яка забажає інвестувати у них.

В лютому 2024 року NovaPay запустила продаж своїх облігацій у мобільному застосунку, а у квітні зареєструвала та розмістила ще три випуски власних облігацій – серій D, E та F – на суму 100 млн грн кожний. Відсоткову ставку за облігаціями визначено на рівні до 17% річних. Їх можна буде придбати строком від 1 до 12 місяців.

Як придбати облігації NovaPay

Щоб придбати облігації NovaPay у застосунку необхідно:

зареєструватися в застосунку NovaPay;

на головному екрані вибрати розділ "Накопичення" та натиснути "Купити облігації";

обрати умови: строк та суму інвестицій;

підтвердити заявку, підписати документи за допомогою "Дія. Підпис" та сплатити за облігації.

Коли процес купівлі завершиться, клієнт отримає push-сповіщення.

Про NovaPay

NovaPay - заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, у 2023 році компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами - 32% від загального обсягу.