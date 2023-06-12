NovaPay вперше розмістила відкритий випуск облігацій

Компанія "НоваПей Кредит", що входить до небанківської фінансової групи NovaPay, вперше зареєструвала публічний випуск трирічних облігацій серії А на суму 100 млн грн.

Про це 12 червня повідомила пресслужба компанії.

Цінні папери можна придбати строком від 1 до 18 місяців, ставка доходності залежатиме від строку і сягатиме 20%. Інвестори отримають свої виплати на банківський рахунок після закінчення терміну дії угоди про купівлю цінних паперів. Виплату відсотків за депозитами здійснюватимуть аналогічно.

На вторинному ринку вже доступні облігації NovaPay. Ці цінні папери можуть придбати не тільки клієнти, партнери та співробітники компанії, а й будь-яка людина, яка забажає інвестувати у них. Зробити це можна, звернувшись до фахівців NovaPay, які підготують і оформлять угоди. Наразі формується список передзамовлення на цінні папери.

Восени 2023 року купити облігації можна буде через мобільний додаток NovaPay та за допомогою оператора-касира у відділенні "Нової пошти".

"Ми стали першою компанією на українському ринку капіталу у воєнний час, яка випустила корпоративні облігації з публічною пропозицією. Ми віримо в національний ринок цінних паперів, віримо і можливості залучення коштів за допомогою його інструментів і плануємо розвиток в Україні. Кошти, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на розвиток бізнесу NovaPay і її кредитних продуктів, що вже ефективно працюють", — прокоментував СЕО NovaPay Андрій Кривошапко.

В Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку також схвально оцінили цю подію.

Нагадаємо, у квітні NovaPay отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволить надавати усі передбачені законом платіжні послуги, які дозволено здійснювати в умовах воєнного стану.

Компанія також подавада документи на ліцензію EMI (Electronic Money Institution) Центробанку Литви. Після її отримання NovaPay зможе надавати фінансові послуги у всіх країнах Європейського Союзу.