Группа NOVA в 2023 году увеличила объем инвестиций в Украину в 2,5 раза

2023 год ознаменовался рекордным объемом инвестиций в развитие группы NOVA в Украине – он составил 5,3 млрд грн. Это более чем вдвое превышает инвестиционный бюджет 2022 года (2,1 млрд грн). Кроме того, на 2024 год планируется увеличить сумму инвестиций до 7 млрд грн.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщила пресс-служба компании "Новая почта".

В компании также отметили, что сумма налогов и сборов, уплаченных группой NOVA в бюджеты всех уровней в 2023 году, составила 10,7 млрд. грн. Это на 50% больше, чем в 2022 году. В частности, "Новая почта" уплатила 8,7 млрд грн, NovaPay – 1,2 млрд грн.

В сообщении говорится, что в 2023 году наибольший объем капитальных инвестиций — 2,4 млрд грн — был направлен на строительство новых сортировочных терминалов и автоматизацию уже работающих. Это позволило компании обеспечить бесперебойный процесс доставки в условиях постоянного роста объемов грузов и не потерять скорость: уже сегодня компания доставляет 1040 посылок каждую минуту, а в пиковые дни загрузки — 1400.

"Несмотря на разницу объемов, доставка производится с той же скоростью", - отметили в "Новой почте".

Еще одной крупной статьей расходов, сообщает пресс-служба, является развитие сети отделений и почтаматов, в которую компания вложила 1,1 млрд грн. В результате сеть "Новой почты" в Украине уже насчитывает более 27 000 точек сервиса.

Вместе с тем, 1,2 млрд грн из инвестиционного бюджета были направлены на автоматизацию рабочих мест и ремонт отделений, чтобы сделать их удобными и безбарьерными в использовании для разных групп потребителей и сотрудников.

"На обновление парка транспорта и БДФ-контейнеров мы направили 233 млн грн, на IT и R&D - 338 млн грн, на развитие направления фулфилмента - 17 млн", - добавили в компании.

Напомним, в январе 2024 года группа компаний "Новая почта" сменила название на NOVA. Это связано с тем, что фирма расширила свой функционал и вышла за пределы предоставления только почтовых услуг.

Добавим, что группа NOVA состоит из таких компаний: Новая почта в Украине, Nova Post Europe, NovaPay, Nova Global, Supernova Airlines, Nova Digital.