НБУ оштрафував Ощадбанк за порушення на платіжному ринку

Національний банк України оштрафував АТ “Ощадбанк” на 170 тисяч гривень за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що йдеться про порушення банком вимог законодавства на платіжному ринку щодо:

застосування посиленої автентифікації користувача під час здійснення електронної взаємодії та отримання користувачем доступу до рахунку за допомогою засобів дистанційної комунікації відповідно до Закону України “Про платіжні послуги”;

обов'язку емітента надавати ПІН, індивідуальну облікову інформацію та / або іншу інформацію, яка дає змогу здійснювати платіжні операції з використанням платіжного інструменту, лише держателю платіжного інструменту, що передбачено Положенням про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 164 (далі – Положення 164);

обов'язку надавача платіжних послуг, що обслуговує неналежного отримувача, заблокувати кошти в сумі неналежної платіжної операції на рахунку неналежного отримувача на строк до 30 календарних днів для встановлення правомірності платіжної операції в разі опротестування неналежної платіжної операції платником та/або власником рахунку, встановленого Законом України “Про платіжні послуги” та Положенням 164.

"У зв’язку з цим Національний банк застосував до АТ “Ощадбанк” захід впливу у вигляді штрафу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, в розмірі 170 тис. грн", - зауважили у регуляторі.

Прибуток Ощадбанку за 2023 рік виявився на чверть більшим за попередню оцінку

За підсумками річних коригуючих проведень фінансовий результат банку сягнув майже 6 млрд грн. Таким чином фінальна сума прибутку перевищила попередні результати 2023 року, які було оголошено раніше, більш ніж на 1,2 млрд грн.

Завдяки цьому, згідно з даними НБУ, Ощадбанк піднявся на другу сходинку рейтингу прибутковості банківських установ України.

2023 рік став восьмим поспіль роком, протягом якого банк демонструє прибуткову діяльність. Загальний прибуток Ощадбанку за ці роки становив близько 12 млрд грн.

Крім того, чистий прибуток Ощадбанку за перші три місяці 2024 року становить 4,9 млрд грн – порівняно з аналогічним періодом минулого року він зріс на 2,3 млрд грн, або на 91%. Значною мірою це обумовлено нарощенням операційних доходів, які збільшились на 0,9 млрд грн, або на 14%, а також позитивним результатом переоцінки ОВДП з індексованою вартістю на 1,2 млрд грн.