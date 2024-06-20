Ощадбанк надасть кредити бізнесу зі спрощеними вимогами до застави на суму €50 млн

Завдяки щойно отриманому траншу від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Ощадбанк отримав можливість додатково прокредитувати український мікро-, малий та середній бізнес (ММСБ) на загальну суму 50 млн євро (в еквіваленті) зі зниженими вимогами до застави.

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Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Також зазначається, що завдяки цій програмі буде покриватися до 50% кредитного ризику за новими позиками.

Умови кредитування

В Ощадбанку дали пояснення щодо умов кредитування:

максимальна сума кредиту – до 5 млн євро;

цільове використання – фінансування оборотного капіталу та інвестиційних проєктів;

строк кредитування – від 12 до 66 місяців на основні засоби;

процентна ставка та комісійні винагороди визначаються відповідно до умов банківського продукту, в рамках якого здійснюється кредитування.

Зокрема, як зазначають у фінустанові, ініціатива, що реалізується в рамках програми ЄБРР "Конкурентоспроможність та інклюзивність МСБ в країнах східного партнерства" за підтримки та фінансування Європейського Союзу, також може передбачати кешбек до 30%.

Хто зможе отримати кешбек

На отримання кешбеку можуть претендувати:

компанії, які реалізують програми енергонезалежності (беруть позики на придбання сонячних панелей, газопоршневих електростанцій);

компанії, що залучають фінансування на придбання електромобілів;

позичальники, які інвестують в інші "зелені" ініціативи та проєкти енергетичної незалежності;

покупці певної сільськогосподарської техніки;

підприємства, що суттєво постраждали внаслідок війни;

компанії, де більше 50% власності належить ветеранам війни, у яких переважна більшість працівників / клієнтів є демобілізованими захисниками України тощо.

За словами членкині правління Ощадбанку, відповідальної за напрям ММСБ Наталі Буткової-Вітвіцької, фінансування від ЄБРР сприятиме тому, що Ощадбанк збільшить обсяг кредитної підтримки українських компаній та розширить фінансування інвестиційних проєктів бізнесу.

"Закликаємо наших клієнтів скористатись унікальною пропозицією. Участь у програмі допоможе розширити напрями бізнес-діяльності та підвищити енергонезалежність підприємств, що зараз є дуже актуальним для багатьох українських компаній", – зазначила вона.

Додаткову інформацію щодо умов кредитування можна отримати на сайті Ощадбізнес або у менеджерів Ощадбанку за тел.: 0 800 219 800.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Ощадбанк та німецька урядова компанія міжнародного співробітництва GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) домовились про надання банку всебічної спеціалізованої технічної та фінансової допомоги, спрямованої на розширення доступу мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) до фінансових послуг.

Допомога Україні від ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав рекордні €2,1 млрд Україні у 2023 році після €1,7 млрд у 2022 році. ЄБРР, який є найбільшим інституційним інвестором в Україні, значно збільшив обсяги інвестицій після російського вторгнення у лютому 2022 року і вже у жовтні 2023 року перевищив свою мету інвестувати €3 млрд в Україні протягом 2022-2023 років.

Також у 2023 році керівництво ЄБРР ухвалило рішення збільшити оплачений капітал Банку на €4 млрд до €34 млрд з метою надання подальшої підтримки Україні. Інвестиції в Україні під час війни планується продовжувати на рівні близько €1,5 млрд на рік, при цьому збільшення капіталу дає можливість подвоїти цей обсяг, коли настане час для відновлення.

Протягом 2022-2023 років ЄБРР також вдалося мобілізувати для України близько €1,6 млрд донорських коштів включно з нефінансованими гарантіями. Понад €409 млн з цієї суми було виділено лише у 2023 році. Майже половину донорських ресурсів надав Європейський Союз. Значні внески також зробили окремі донори, у тому числі Канада, Норвегія, Іспанія та Нідерланди.

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