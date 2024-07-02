В "Укрэнерго" рассказали, когда улучшится ситуация с ограничениями света

Ситуация в энергетике улучшится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

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Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, на рост продолжительности отключений в последние дни повлияли одновременно несколько факторов.

"Обстрелы продолжаются. И происходят, к сожалению, достаточно регулярно. Также – это жара. И тот факт, что на улице столь высокая температура, что также влияет на увеличение потребления. У нас сейчас среднее потребление за сутки существенно выше, за то, что было 2-3 недели назад", - отметил Кудрицкий.

Кроме того, импорт электроэнергии пока находится не на максимальных отметках, потому что в странах партнерах также снижены возможности делиться из-за жары.

Также Кудрицкий напомнил, что продолжается летняя ремонтная кампания на достаточно большом количестве электростанций.

"Эта ремонтная кампания нужна для того, чтобы мы зимой имели максимум возможной доступной мощности наших электростанций, в том числе атомных", - пояснил Кудрицкий.

Он добавил, что ситуация с доступностью электроэнергии улучшится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС.

"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут столь жесткими и в украинской энергосистеме будет умереннее потребление. Рассчитываем, что в августе должно быть немного легче" ", - подчеркнул глава "Укрэнерго".

Выключать будут три очереди одновременно: графики на 2 июля

Во вторник, 2 июля, в Украине в течение всех суток будут действовать графики отключения электроэнергии. Облэнерго будут отключать свет в трех очередях одновременно.

Как сообщает Укрэнерго, причиной этого является чрезмерное потребление электроэнергии из-за жары.

Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.

Зимой украинцы будут сидеть без света по 12 часов

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что по базовому сценарию отключение света зимой будет продолжаться 12 часов в сутки.

"Мой базовый прогноз – в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если заживят критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз – 12 часов без света", – сказал топ-менеджер.

Он отметил, что окончательный прогноз можно будет сделать в августе. При этом он может быть как улучшиться, так и ухудшиться, в зависимости от того сколько разрушенных электростанций удастся восстановить и насколько холодной будет зима. Ранее Коваленко заявлял, что в случае худшего сценария, зимой украинцам могут давать свет 5-6 часов в сутки .

В условиях регулярных отключений электроэнергии украинцам даже по оптимистическим прогнозам придется жить несколько лет.

Напомним, было принято решение провести ремонты на всех украинских атомных станциях в летнее время, чтобы зимой все они могли работать на максимуме. Однако избежать отключений все равно не получится.

Учитывая такие сложные условия, населению и бизнесу следует позаботиться о резервной генерации.

Источник фото: ua.depositphotos.com