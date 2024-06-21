Президент Энергоатома Петр Котин: Мы не получим дополнительных средств от повышения тарифов для населения

Президент Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин дал интервью корпоративному изданию. Delo.ua публикует его в видеоформате и дает основные тезисы.

О ремонтной кампании на атомных электростанциях

Ремонтная кампания и перезагрузка топлива на энергоблоках атомных электростанций длится от 36 до 58 суток, если не идут работы по реконструкции. После этого энергоблок может работать около 300 суток до последующей перезагрузки. Сейчас "Энергоатом" прилагает усилия, чтобы уложиться в минимальные сроки ремонтов.

В планах компании, что этой зимой атомные электростанции будут работать всеми энергоблоками, как и в прошлом году. Поэтому важно, чтобы к началу отопительного сезона все энергоблоки были перезагружены. Из-за повреждений гидроэлектростанций и ТЭС, которые должны компенсировать остановку атомных энергоблоков в энергосистеме дефицит, поэтому "Энергоатом" максимально сокращает продолжительность ремонтов, чтобы заместить поврежденную генерацию.

О независимости от российских поставщиков

Проще всего было избавиться от зависимости от российских запчастей, которые требовались при ремонте энергоблоков. Эти запчасти частично удалось освоить на заводе "Энергоатома" "Атомэнергомаш", другую номенклатуру производят украинские предприятия или импортируют.

Гораздо труднее было завершить программу перехода энергоблоков на американское ядерное топливо производства Westinghouse. Программа началась еще до войны, но она касалась только больших энергоблоков. Для малых энергоблоков Westinghouse не производила топливо, однако через 2 года удалось решить эту проблему.

О новом заводе "Энергоатома"

"Энергоатом" и американская компания Holtec International планируют построить в Украине завод, который будет производить контейнеры для отработанного ядерного топлива, а также компоненты для малых модульных реакторов SMR 300. Договоренность предусматривает передачу "Энергоатома" соответствующих технологий и поставки оборудования для завода. Локация для строительства уже определена и "Энергоатом" делает все возможное, чтобы как можно быстрее начать производство.

Такой завод даст Украине возможность стать хабом ядерных технологий, поскольку очень многие европейские страны заинтересованы в развитии собственной ядерной энергетики.

О строительстве в Украине новых энергоблоков

Энергетическая стратегия Украины до 2050 года предусматривает 24 ГВт мощности атомной генерации. На сегодняшний день вместе с оккупированной ЗАЭС Украина имеет 13,8 ГВт, поэтому нужно достроить еще 12 ГВт нового поколения.

Кроме строительства новых энергоблоков, следует учитывать, что проектный срок службы работающих энергоблоков подходит к завершению. В Украине есть реакторы, которые работают 30-40 лет, однако практикуется продление срока службы. Руководство "Энергоатома" по примеру США планирует продлить эксплуатацию реакторов до 60 и даже до 80 лет. Новые реакторы AP1000, которые сейчас установлены, могут прослужить 100 лет. Однако следует понимать, что в некоторых случаях продлевать срок эксплуатации реактора нецелесообразно и это также учтено при планировании строительства новых атомных мощностей.

Энергоблок №3 Хмельницкой атомной электростанции достроен на 80%. Технически "Энергоатом" уже сейчас готов монтировать оборудование, но ждет принятия парламентом соответствующего закона. После этого компания приступит к монтажу оборудования, а через 2,5 года начнет пуско-наладочные работы, чтобы через 3 года запустить энергоблок в работу.

О повышении тарифов для населения

Тезис о том, что Энергоатом получит дополнительные деньги от поднятия тарифов, не соответствует действительности. Сейчас "Энергоатом" выполняет ПСО в соответствии с требованием правительства. В 2023 году компания перечислила государственному предприятию "Энергорынок" 128 млрд гривен из своего дохода для компенсации низкого тарифа для населения. В 2024 году после поднятия тарифов "Энергоатом" перечислит 108 млрд гривен. Так что речь не идет о получении дополнительных средств.

О наибольших рисках на ЗАЭС

Из-за того, что российские военные превратили Запорожскую атомную электростанцию в военную базу оборудования, АЭС не ремонтируется и деградирует. В конце концов, это начнет давать кумулятивный эффект в виде отказа систем на станции.

Проблема усложняется тем, что на ЗАЭС очень много ядерного материала: в энергоблоках есть топливо, отработавшее свой срок, а также хранилище ядерного топлива под открытым небом. Ситуация с этими материалами неясна.

Она в охлаждающем пруду еще есть, но ее уровень постоянно падает. По состоянию на конец июня уровень упал на 1,3 м и составляет 15,28 м. Если уровень воды составит 13 метров, ни одна эксплуатация станции станет невозможной.

Сейчас даже невозможно сказать можно ли возобновить работу станции или нет. Когда ЗАЭС будет уволен и специалисты "Энергоатома" зайдут на ее территорию, они увидят в каком состоянии станция, какие проблемы там есть, как можно решить и сколько это будет стоить.