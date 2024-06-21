Президент Енергоатома Петро Котін: Ми не отримаємо додаткових коштів від підвищення тарифів для населення

Президент Національної атомної енергогенеруючої компанії “Енергоатом” Петро Котін дав інтерв’ю корпоративному виданню. Delo.ua публікує його у відеоформаті та дає основні тези.

Про ремонтну кампанію на атомних електростанціях

Ремонтна кампанія та перезавантаження палива на енергоблоках атомних електростанцій триває від 36 до 58 діб якщо не йдуть роботи з реконструкції. Після цього енергоблок може працювати близько 300 діб до наступного перезавантаження. Зараз “Енергоатом” докладає зусиль, щоб вкластися в мінімальні терміни ремонтів.

В планах компанії, що цієї зими атомні електростанції працюватимуть усіма енергоблоками як і торік. Тому важливо щоб до початку опалювального сезону всі енергоблоки були перезавантажені. Через пошкодження гідроелектростанцій та ТЕС, які мали б компенсувати зупинку атомних енергоблоків в енергосистемі дефіцит, тож “Енергоатом” максимально скорочує тривалість ремонтів, щоб замістити пошкоджену генерацію.

Про незалежність від російських постачальників

Найпростіше було позбутися залежності від російських запчастин, котрі були потрібні під час ремонтів енергоблоків. Ці запчастини частково вдалося освоїти на заводі “Енергоатома” “Атоменергомаш”, іншу номенклатуру виробляють українські підприємства або імпортують.

Набагато важче було завершити програму переходу енергоблоків на американське ядерне паливо виробництва Westinghouse. Програма розпочалася ще до війни, але вона стосувалась лише великих енергоблоків. Для малих енергоблоків Westinghouse не виробляла паливо, проте за 2 роки вдалося розв'язати цю проблему.

Про новий завод “Енергоатома”

“Енергоатом” та американська компанія Holtec International планують побудувати в Україні завод що виготовлятиме контейнери для відпрацьованого ядерного палива, а також компоненти для малих модульних реакторів SMR 300. Домовленість передбачає передачу “Енергоатому” відповідних технологій та поставки обладнання для заводу. Локація для будівництва вже визначена і “Енергоатом” робить усе можливе, щоб якнайшвидше розпочати виробництво.

Такий завод дасть Україні можливість стати хабом ядерних технологій оскільки дуже багато європейських країн зацікавлені у розвитку власної ядерної енергетики.

Про побудову в Україні нових енергоблоків

Енергетична стратегія України до 2050 року передбачає 24 ГВт потужностей атомної генерації. Насьогодні разом з окупованою ЗАЕС Україна має 13,8 ГВт, тож потрібно добудувати ще 12 ГВт нової генерації.

Крім будівництва нових енергоблоків варто враховувати, що проєктний термін служби працюючих енергоблоків підходить до завершення. В Україні є реактори які працюють 30-40 років, проте практикується продовження терміну служби. Керівництво “Енергоатому” за прикладом США планує продовжити експлуатацію реакторів до 60 і навіть до 80 років. Нові реактори AP1000, які зараз встановлені можуть прослужити 100 років. Проте треба розуміти що в деяких випадках продовжувати термін експлуатації реактора недоцільно і це також враховано при плануванні розбудови нових атомних потужностей.

Енергоблок №3 Хмельницької атомної електростанції добудований на 80%. Технічно “Енергоатом” вже зараз готовий монтувати обладнання, але чекає ухвалення парламентом відповідного закону. Після цього компанія розпочне монтаж обладнання, а через 2,5 роки почне пуско-налагоджувальні роботи, щоб через 3 роки запустити енергоблок в роботу.

Про підняття тарифів для населення

Теза про те, що Енергоатом отримає додаткові гроші від підняття тарифів не відповідає дійсності. Зараз “Енергоатом” виконує ПСО відповідно до вимоги уряду. У 2023 році компанія перерахувала державному підприємству “Енергоринок” 128 млрд гривень зі свого доходу для компенсації низького тарифу для населення. У 2024 році після підняття тарифів “Енергоатом” перерахує 108 млрд гривень. Тож мова не йде про отримання додаткових коштів.

Про найбільші ризики на ЗАЕС

Через те, що російські військові перетворили Запорізьку атомну електростанцію на військову базу обладнання АЕС не ремонтується та деградує. Врешті-решт це почне давати кумулятивний ефект у вигляді відмови систем на станції.

Проблема ускладнюється тим, що на ЗАЕС дуже багато ядерного матеріалу: в енергоблоках є паливо, яке відпрацювало свій термін, а також є сховище ядерного палива просто неба. Ситуація з цими матеріалами незрозуміла.

Вона в охолоджуючому ставку ще є, але її рівень постійно падає. Станом на кінець червня рівень впав на 1,3 м та становить 15,28 м. Якщо рівень води становитиме 13 метрів жодна експлуатація станції стане неможливою.

Зараз навіть неможливо сказати чи можна поновити роботу станції, чи ні. Коли ЗАЕС буде звільнено і фахівці “Енергоатому” зайдуть на її територію вони побачать у якому стані станція, які проблеми там є, як можна вирішити та скільки це коштуватиме.