85% украинцев экономят электроэнергию для поддержки энергосистемы, - опрос

85% украинцев снизили свои энергозатраты для поддержки системы. При этом около половины опрошенных (42%) экономят на кондиционерах, меньше пользуются кухонными приборами и тому подобное.

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Об этом сообщает Rakuten Viber, который спросил украинцев, экономят ли они электроэнергию и как именно.

Отмечается, что в опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие более 35 тысяч пользователей.

Экономят ли украинцы электроэнергию, чтобы поддержать энергосистему?

Результаты опроса показали, что 85% украинцев экономят электроэнергию: из них 62% экономят постоянно, 20% пытаются выполнять советы по сбережению, но это удается не всегда.

Еще 3% опрошенных экономят только тогда, когда предупреждают об ограничении потребления.

В то же время, 8% респондентов не снизили энергозатраты, поскольку не считают, что потребляют многие. Остальные 7% пользователей не экономят из-за нехватки времени, когда есть свет.

На вопрос "Экономите ли вы электроэнергию, чтобы поддержать энергосистему?" ответы распределились следующим образом:

Да, максимально экономлю - 62%;

Стараюсь выполнять советы по сбережению, но не всегда удается — 20%;

Не экономлю, потому что не считаю, что много потребляю – 8%;

Не экономлю: едва успеваю все сделать, когда есть свет – 7%;

Да, экономлю, но только тогда, когда предупреждают об ограничении потребления – 3%.

На чем экономят больше всего?

Кроме того, украинцев спросили, на чем они экономят электроэнергию больше всего.

Каждый пятый респондент (18%) выключает из сети все неиспользуемые устройства. Также пользователи меньше или вообще не включают кондиционер (15%) и свет (15% ). 9% опрошенных снизили пользование кухонными приборами - чайником, плитой, посудомойкой и т.д.

Только 1% украинцев переводят технику в режим энергосбережения и менее 1% — регулируют температуру в холодильнике. 42% респондентов экономят на всем вышеперечисленном и даже больше.

Ответы на вопрос "Если экономите, на чем сейчас экономите электроэнергию в первую очередь?" распределились следующим образом:

Выключаю из сети все неиспользуемые устройства — 18%;

Меньше или вообще не включаю кондиционер – 15%;

Меньше включаю свет – 15%;

Меньше пользуюсь кухонными приборами: чайник, плита, посудомойка – 9%;

Перевожу технику в режим энергосбережения - 1%;

Регулирую температуру в холодильнике — менее 1%;

Все вышеперечисленное и даже большее — 42%.

Правительство повысило тарифы на электроэнергию на 60%

В последний день мая Кабинет министров решил повысить тарифы на электроэнергию с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Это решение было ожидаемым, поскольку о необходимости повышения тарифов заявляли как в Минэнерго, так и в экспертном сообществе. После российских атак энергетические компании нуждаются в дополнительных средствах на восстановление мощности.

При этом старый тариф покрывал только плату за доставку и распределение электроэнергии, а электроэнергию, как товар, бытовые потребители получали бесплатно.

Как считают эксперты, решение о повышении тарифов было неизбежным, поскольку речь шла не столько о возобновлении, сколько о выживании крупнейших энергокомпаний Украины. Детальнее о том, спасет ли это украинскую энергетику, читайте в статье Delo.ua.