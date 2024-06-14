Зимой украинцам могут давать свет на 5-6 часов в день, – гендиректор Yasno

Энергетики допускают ситуации, когда зимой в домах украинцев будет светло всего пять-шесть часов в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

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Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, пишет "Экономическая правда".

Прогноз энергетиков на зимний период

"Если отвечать на вопросы: шесть-пять часов света для потребителей в день – это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим. Поэтому по прогнозу на зиму: я считаю, что нужно готовиться исходя из того, что будет 5-6 часов в день", - заявил Коваленко.

По его словам, в конце августа ситуация с генерацией может измениться, поэтому данный прогноз не окончательный.

Коваленко подчеркнул, что зимой пик потребления электроэнергии еще больше, чем летом. По его прогнозам, дефицит поколения может составлять 30-35%.

"По зиме, весь прогноз базируется на двух вещах: сможем ли мы увеличить физическую возможность импорта электроэнергии. Об этом уже все говорили, я надеюсь, что к концу лета или началу отопительного сезона у нас увеличится эта физическая возможность для импорта. Во-вторых, все атомные блоки ремонтируются сейчас, чтобы все работало зимой.

Он отметил, что отключения будут зависеть, в частности, от температуры.

"Если зимой будет +10 градусов в среднем, то это будет для нас положительно. Если будет -15 и больше – отрицательно, потому что чем ниже температура, тем больше потребление на отопление", – уточнил гендиректор Yasno.

При этом Коваленко напомнил, что летом пик потребления электроэнергии на 30% больше, чем в марте-апреле - прежде всего из-за использования кондиционеров, а также ремонта атомной генерации.

В настоящее время дефицит электричества составляет от 15 до 25%.

Добавим, 8 июня в тестовом режиме ввели новый порядок применение графиков почасовых отключений света. Он должен обеспечить более короткую продолжительность ограничений электроэнергии.

Первый замминистра энергетики Украины Юрий Власенко подчеркнул, что Кабмин, Министерство энергетики и Офис президента осуществляют постоянный контроль за применением графиков почасовых отключений и ограничения мощности.

Киев был без света по семь часов подряд

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, почему продолжительность отключений света отличается по областям Украины.

По его словам, продолжительность отключений напрямую зависит от специфики каждой отдельной области и установленных для нее лимитов энергопотребления. Главная задача при составлении графиков веерных отключений – учесть эти региональные особенности.

В Киеве чаще, чем в других областях Украины, вводят отключение света из-за большого количества критической инфраструктуры. В столице электроэнергии нет иногда семь часов подряд.