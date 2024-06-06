Энергоблоки АЭС не будут выводить на ремонт в осенне-зимний период

НАЭК "Энергоатом" продолжает плановые ремонты энергоблоков на АЭС и готовит их к бесперебойному электроснабжению в осенне-зимний период 2024/2025.

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Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что планово предупредительные ремонтные работы на отечественных атомных энергоблоках продолжаются. Это необходимо для стабильной и бесперебойной работы АЭС в течение следующего отопительного сезона.

В "Энергоатоме" напоминают, что ремонтная кампания проходит ежегодно в соответствии с графиками, которые составляются "Укрэнерго" и утверждаются Министерством энергетики Украины.

"Сегодня, когда большая часть генерации разбита в результате российских ракетных обстрелов, атомная энергетика продолжает стабильно снабжать украинские дома и промышленность электроэнергией, как в течение летнего, так и – особенно – осенне-зимнего периода. Именно поэтому своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов на атомных энергоблоках Но более важным является перегрузка ядерного топлива. В период ремонта отработанное ядерное топливо выгружается из реактора, а свежее загружается в него. .

Он добавил, что атомщикам удалось значительно сократить сроки планово-предупредительных ремонтов и оптимизировать все процессы.

Котин напомнил, что именно благодаря своевременно и качественно проведенной ремонтной кампании прошлого года, отопительный сезон 2023/2024 года удалось пройти без массовых отключений и перебоев с электроснабжением.

Заметим, Украина больше не может позволить себе плановые ремонты атомных станций во время отопительного сезона. Поэтому энергоблоки украинских АЭС зимой работали на максимуме и увеличили коэффициент использования установленной мощности.

Напомним, начиная с июня, ситуация в энергосистеме Украины будет сложнее по сравнению с последними днями мая из-за выведения в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций.

"Энергоатом" планирует сократить время ремонтных работ на энергоблоках АЭС

АО "НАЭК "Энергоатом" проводит работу по уменьшению продолжительности планово-предупредительных ремонтов, чем меньше энергоблок находится в ремонте – тем больше электроэнергии он сможет выработать для нужд потребителей и предприятий Украины.

Также в 2023 году на первом энергоблоке Южноукраинской АЭС продолжались работы по продлению срока его эксплуатации. Ранее такой процесс нуждался в выводе блока в ремонт по меньшей мере на 100 суток. Но специалисты "Энергоатома" смогли без длительной остановки провести необходимые работы.

"Мы сократили время и извлекли выгоду: сохранили генерацию и обеспечили электроэнергией страну, а также смогли получить положительное решение о продолжении работы блока на 10 лет", – отметил Котин.

Продолжительность ремонтов была такой: