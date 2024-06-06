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Енергоблоки АЕС не виводитимуть на ремонт в осінньо-зимовий період: працюватимуть на максимумі
НАЕК "Енергоатом" продовжує планові ремонти енергоблоків на АЕС і готує їх до безперебійного електропостачання в осінньо-зимовий період 2024/2025.
Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".
Зазначається, що планово-попереджувальні ремонтні роботи на вітчизняних атомних енергоблоках тривають. Це необхідно для стабільної та безперебійної роботи АЕС протягом наступного опалювального сезону.
В "Енергоатомі" нагадують, що ремонтна кампанія відбувається щороку відповідно до графіків, які складаються "Укренерго" та затверджуються Міністерством енергетики України.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Сьогодні, коли більша частина генерації розбита внаслідок російських ракетних обстрілів, атомна енергетика продовжує стабільно забезпечувати українські домівки та промисловість електроенергією, як протягом літнього, так і – особливо – осінньо-зимового періоду. Саме тому вчасне проведення планово-попереджувальних ремонтів на атомних енергоблоках надважливе. Але більш важливим є перевантаження ядерного палива. В період ремонту відпрацьоване ядерне паливо вивантажується з реактора, а свіже завантажується в нього. Це забезпечує подальшу роботу енергоблоку протягом близько одного року з моменту перевантаження", – пояснює керівник АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
Він додав, що атомникам вдалося суттєво скоротити строки планово-попереджувальних ремонтів та оптимізувати усі процеси.
Котін нагадав, що саме завдяки вчасно і якісно проведеній минулорічній ремонтній кампанії, опалювальний сезон 2023/2024 року вдалось пройти без масових відключень та перебоїв з електропостачанням.
Зауважимо, Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станцій під час опалювального сезону. Тому енергоблоки українських АЕС взимку працювали на максимумі та наростили коефіцієнт використання встановленої потужності.
Нагадаємо, починаючи з червня, ситуація в енергосистемі України буде складнішою, порівняно з останніми днями травня, через виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій.
"Енергоатом" планує скоротити час ремонтних робіт на енергоблоках АЕС
АТ "НАЕК "Енергоатом" проводить роботу зі зменшення тривалості планово-попереджувальних ремонтів, адже чим менше енергоблок перебуває в ремонті – тим більше електроенергії він зможе виробити для потреб споживачів та підприємств України.
Також у 2023-му на першому енергоблоці Південноукраїнської АЕС тривали роботи із продовження терміну його експлуатації. Раніше такий процес потребував виведення блока в ремонт щонайменше на 100 діб. Та фахівці "Енергоатома" змогли без тривалого зупину провести необхідні роботи.
"Ми скоротили час і отримали вигоду: зберегли генерацію та забезпечили електроенергією країну, а також змогли отримати позитивне рішення щодо продовження роботи блока на 10 років", – зазначив Котін.
Тривалість ремонтів була такою:
- 2022 рік – 634 доби
- 2023 рік – 618 діб
- 2024 рік – 612 діб (заплановано).