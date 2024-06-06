Енергоблоки АЕС не виводитимуть на ремонт в осінньо-зимовий період: працюватимуть на максимумі

НАЕК "Енергоатом" продовжує планові ремонти енергоблоків на АЕС і готує їх до безперебійного електропостачання в осінньо-зимовий період 2024/2025.

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Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що планово-попереджувальні ремонтні роботи на вітчизняних атомних енергоблоках тривають. Це необхідно для стабільної та безперебійної роботи АЕС протягом наступного опалювального сезону.

В "Енергоатомі" нагадують, що ремонтна кампанія відбувається щороку відповідно до графіків, які складаються "Укренерго" та затверджуються Міністерством енергетики України.

"Сьогодні, коли більша частина генерації розбита внаслідок російських ракетних обстрілів, атомна енергетика продовжує стабільно забезпечувати українські домівки та промисловість електроенергією, як протягом літнього, так і – особливо – осінньо-зимового періоду. Саме тому вчасне проведення планово-попереджувальних ремонтів на атомних енергоблоках надважливе. Але більш важливим є перевантаження ядерного палива. В період ремонту відпрацьоване ядерне паливо вивантажується з реактора, а свіже завантажується в нього. Це забезпечує подальшу роботу енергоблоку протягом близько одного року з моменту перевантаження", – пояснює керівник АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Він додав, що атомникам вдалося суттєво скоротити строки планово-попереджувальних ремонтів та оптимізувати усі процеси.

Котін нагадав, що саме завдяки вчасно і якісно проведеній минулорічній ремонтній кампанії, опалювальний сезон 2023/2024 року вдалось пройти без масових відключень та перебоїв з електропостачанням.

Зауважимо, Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станцій під час опалювального сезону. Тому енергоблоки українських АЕС взимку працювали на максимумі та наростили коефіцієнт використання встановленої потужності.

Нагадаємо, починаючи з червня, ситуація в енергосистемі України буде складнішою, порівняно з останніми днями травня, через виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій.

"Енергоатом" планує скоротити час ремонтних робіт на енергоблоках АЕС

АТ "НАЕК "Енергоатом" проводить роботу зі зменшення тривалості планово-попереджувальних ремонтів, адже чим менше енергоблок перебуває в ремонті – тим більше електроенергії він зможе виробити для потреб споживачів та підприємств України.

Також у 2023-му на першому енергоблоці Південноукраїнської АЕС тривали роботи із продовження терміну його експлуатації. Раніше такий процес потребував виведення блока в ремонт щонайменше на 100 діб. Та фахівці "Енергоатома" змогли без тривалого зупину провести необхідні роботи.

"Ми скоротили час і отримали вигоду: зберегли генерацію та забезпечили електроенергією країну, а також змогли отримати позитивне рішення щодо продовження роботи блока на 10 років", – зазначив Котін.

Тривалість ремонтів була такою: