В Yasno розповіли, чому у Києві більше відключень світла, ніж в інших областях

У Києві частіше, ніж в інших областях України, запроваджують відключення світла через велику кількість критичної інфраструктури.

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Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Він зауважив, що ситуація з генерацією без змін: з урахуванням ремонтів блоків та останніми руйнуваннями катастрофічно не вистачає електроенергії.

"Так, у Києві відключають трохи більше, ніж по решті регіонів. Це повʼязано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури. Тобто від максимально можливого обʼєму споживання віднімається обʼєм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами", - пояснив Коваленко.

Він сподівається, що ця ситуація трохи покращиться найближчим часом.

За словами Коваленко, обмеження намагатимуться вводити згідно з графіками, втім, якщо ліміти перевищуватимуться, "Укренерго" буде вводити екстрені обмеження.

Зауважимо, останні два дні у Києві відключення світла тривають іноді по сім годин поспіль.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, чому тривалість відключень світла відрізняється по областях України.

За його словами, тривалість відключень напряму залежить від специфіки кожної окремої області та встановлених для неї лімітів енергоспоживання. Головне завдання при складанні графіків віялових відключень – врахувати ці регіональні особливості.

Ситуація в енергосистемі погіршиться

Енергетики попереджають, що починаючи з другої декади червня, ситуація в енергосистемі України буде складнішою, порівняно з останніми днями травня.

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, така ситуація буде спричинена трьома факторами:

виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій,

наслідки обстрілів об’єктів енергетики 31 травня і 1 червня,

прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.

"Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох останніх днів, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі", - заявив Кудрицький.

Уряд зобов’язав обленерго забезпечити рівномірну черговість відключення світла

Кабінет Міністрів на своєму засіданні 24 травня прийняв постанову, якою зобов’язав енергорозподільчі компанії забезпечити рівномірні відключення електроенергії для споживачів.

Також Кабінет міністрів України затвердив Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Цей документ передбачає пріоритетне електропостачання критично важливих об'єктів у разі вимушених обмежень подачі електроенергії.

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