В "Укренерго" пояснили, чому тривалість відключень світла відрізняється по областях України

Після того, як в Україні знову почалися віялові відключення електроенергії, в різних регіонах енергетики відключають побутових споживачів на неоднакову кількість годин.

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Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів в інтерв’ю Кирилу Передрію.

За словами керівника енергетичної компанії, тривалість відключень напряму залежить від специфіки кожної окремої області та встановлених для неї лімітів енергоспоживання. Головне завдання при складанні графіків віялових відключень – врахувати ці регіональні особливості.

"Різні області можуть мати різний процент критичної інфраструктури у своєму споживанні. Це сильно буде впливати на те, який графік відключень буде, наприклад, у населення", - пояснив Кудрицький.

Він навів приклади Дніпропетровської та Закарпатської областей. Перша має потужну промисловість, друга ж характеризується високою часткою споживання серед населення та малих непобутових споживачів. Відповідно, навіть за пропорційного розподілу енергетичних лімітів, ефект віялових відключень для жителів буде різним.

"Вся ця система – вона покликана, з одного боку, пропорційно розподілити наявну електроенергію. А з іншого боку – ще трохи врахувати "обласну специфіку". Зробити так, щоб не було, що на Київщині, наприклад, у людей півдоби немає світла, а на Дніпропетровщині – тільки 20% у людей немає світла", - резюмував Кудрицький.

Шмигаль доручив розробити справедливі графіки відключень

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів.

Він зауважив, що держава продовжує забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації. Окрема увага — забезпеченню автономного живлення закладів освіти.

Глава уряду підкреслив, що ситуація в енергетиці важка. Внаслідок російських обстрілів втрачено 8 ГВт потужності. Через значний дефіцит Україна продовжує рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи. Але максимальна технічна можливість імпорту складає 1,7 ГВт.