В "Укрэнерго" объяснили, почему продолжительность отключений света отличается по областям Украины

После того, как в Украине снова начались веерные отключения электроэнергии, в разных регионах энергетики отключают бытовых потребителей на неодинаковое количество часов.

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Об этом глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал в интервью Кириллу Предрию.

По словам руководителя энергетической компании, продолжительность отключений напрямую зависит от специфики каждой отдельной области и установленных для нее лимитов энергопотребления. Главная задача при составлении графиков веерных отключений – учесть эти региональные особенности.

"Различные области могут иметь разный процент критической инфраструктуры в своем потреблении. Это будет сильно влиять на то, какой график отключений будет, например, у населения", - пояснил Кудрицкий.

Он привел примеры Днепропетровской и Закарпатской областей. Первая имеет мощную промышленность, вторая характеризуется высокой долей потребления среди населения и малых небытовых потребителей. Соответственно, даже при пропорциональном распределении энергетических лимитов, эффект веерных отключений для жителей будет разным.

"Вся эта система – она призвана, с одной стороны, пропорционально распределить имеющуюся электроэнергию. А с другой стороны – еще немного учесть "областную специфику". Сделать так, чтобы не было, что в Киевской области, например, у людей полсутки нет света, а на Днепропетровщине – только 20% людей нет света", - резюмировал Кудрицкий.

Шмигаль поручил разработать справедливые графики отключений

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект соответствующего правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей.

Он отметил, что государство продолжает снабжать критическую инфраструктуру альтернативными средствами генерации. Отдельное внимание - обеспечению автономного питания учебных заведений.

Глава правительства подчеркнул, что ситуация в энергетике тяжелая. В результате российских обстрелов потеряно 8 ГВт мощности. Из-за значительного дефицита Украина продолжает рекордные объемы импорта электроэнергии из Европы. Но максимальная техническая возможность импорта составляет 1,7 ГВт.