Свет будут выключать чаще: "Энергоатом" выводит в ремонт энергоблок АЭС

В ближайшие дни дефицит генерации в энергосистеме усилится из-за того, что НАЭК "Энергоатом" выведет в ремонт еще один энергоблок АЭС.

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Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Дефицит электроэнергии увеличится

Отмечается, что "Энергоатом" с опережением графика максимально быстро и качественно производит ремонты энергоблоков АЭС – для их надежной работы в отопительный период.

В ближайшие дни "Энергоатом" выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник.

"Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться. Но с другой стороны, именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии", - говорится в сообщении.

Ремонты производят на 8 энергоблоках.

Как подчеркнул глава "Энергоатома" Петр Котин, безопасная и эффективная эксплуатация ядерных реакторов отечественных АЭС нуждается в ежегодном проведении планово-предупредительных ремонтов, включающих перегрузку ядерного топлива и обязательные регламентные работы.

Как правило, такие ремонты проводят в теплое время года, чтобы максимально использовать мощность атомной генерации во время осенне-зимнего периода.

"В этом году ремонты проводят на 8 энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС планово-предупредительные ремонты с момента ее оккупации не проводят", - отметил Котин.

Он добавил, что работы выполняются по графику ремонтной кампании, согласованному Укрэнерго. График составлен оптимально и учитывает всю сложность ситуации с энергоснабжением.

По словам Котина, в этом году "Энергоатом", как и в прошлом году, с опережением графика максимально быстро и качественно производит планово-предупредительные ремонты энергоблоков АЭС.

"В последние месяцы Энергоатом уже завершил ремонты 3-х энергоблоков мощностью 2420 МВт. Благодаря круглосуточной, высококлассной и эффективной работе атомщиков, общая продолжительность ремонтов уже уменьшена на 22,3 суток от запланированного. В результате АЭС произвели дополнительных 171, 84 млн кВт электроэнергии и поддержали энергосистему, сократив продолжительность отключений в июне", – отметил Котин.

Напомним, в начале июня ситуация в энергосистеме Украины ухудшилась по сравнению с последними днями мая из-за выведения в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций.

Отметим, Украина больше не может позволить себе плановые ремонты атомных станций во время отопительного сезона .

Поэтому энергоблоки украинских АЭС зимой. будут работать на максимуме и наращивать коэффициент использования установленной мощности.