Світло вимикатимуть частіше: "Енергоатом" виводить в ремонт енергоблок АЕС

Найближчими днями дефіцит генерації в енергосистемі посилиться через те, що НАЕК"Енергоатом" виведе у ремонт ще один енергоблок АЕС.

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Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

Дефіцит електроенергії збільшиться

Зазначається, що "Енергоатом" з випередженням графіка максимально швидко та якісно проводить ремонти енергоблоків АЕС – задля їхньої надійної роботи в опалювальний період.

Найближчими днями "Енергоатом" виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник.

"Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись. Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Ремонти проводять на 8 енергоблоках

Як наголосив очільник "Енергоатому" Петро Котін, безпечна та ефективна експлуатація ядерних реакторів вітчизняних АЕС потребує щорічного проведення планово-попереджувальних ремонтів, які включать перевантаження ядерного палива та обовʼязкові регламентні роботи.

Як правило, такі ремонти проводять в теплу пору року, щоб максимально використати потужність атомної генерації під час осінньо-зимового періоду.

"Цього року ремонти проводять на 8-ми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять", - зауважив Котін.

Він додав, що роботи виконуються за графіком ремонтної кампанії, який погоджений Укренерго. Графік складений оптимально та враховує всю складність ситуації з енергопостачанням.

За словами Котіна, цього року "Енергоатом", як і торік, з випередженням графіка максимально швидко та якісно проводить планово-попереджувальні ремонти енергоблоків АЕС.

«Останніми місяцями Енергоатом вже завершив ремонти 3-х енергоблоків потужністю 2420 МВт. Завдяки цілодобовій, висококласній та ефективній роботі атомників загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого. В результаті АЕС виробили додаткових 171, 84 млн кВт електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні», – зуточнив Котін.

Нагадаємо, на початку червня ситуація в енергосистемі України погіршилася, порівняно з останніми днями травня, через виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій.

Зауважимо, Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станцій під час опалювального сезону.

Тому енергоблоки українських АЕС взимку працюватимуть на максимумі та нарощуватимуть коефіцієнт використання встановленої потужності.