В Україні вводять новий порядок застосування графіків відключення світла: що він передбачає

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі введуть новий порядок застосування графіків погодинних відключень світла. Він має забезпечити коротшу тривалість обмежень електроенергії.

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Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко, пише "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що Кабмін, Міністерство енергетики та Офіс президента здійснюють постійний контроль за застосуванням графіків погодинних відключень та обмеження потужності.

Також Міненерго намагається постійно вдосконалювати застосування зазначених механізмів.

"Із суботи в тестовому режимі буде запроваджено новий порядок застосування графіків погодинних відключень, згідно з яким будуть доведені ліміти, наскільки потрібно "розвантажитися" в певній області. У зв'язку з чим оператор системи розподілу (обленерго) має забезпечити черги відключень у такий спосіб, щоб використовувати виключно цей ліміт", - зауважив Власенко.

Заступник міністра додав, що за такого порядку, за розрахунками Міненерго, кількість черг має бути меншою, а світло в будинках громадян буде більшу кількість годин.

Київ без світла по сім годин поспіль

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, чому тривалість відключень світла відрізняється по областях України.

За його словами, тривалість відключень напряму залежить від специфіки кожної окремої області та встановлених для неї лімітів енергоспоживання. Головне завдання при складанні графіків віялових відключень – врахувати ці регіональні особливості.

У Києві частіше, ніж в інших областях України, запроваджують відключення світла через велику кількість критичної інфраструктури. У столиці електроенергії немає іноді по сім годин поспіль.

Уряд зобов’язав обленерго забезпечити рівномірну черговість відключення світла

Кабінет Міністрів на своєму засіданні 24 травня прийняв постанову, якою зобов’язав енергорозподільчі компанії забезпечити рівномірні відключення електроенергії для споживачів.

Також Кабінет міністрів України затвердив Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Цей документ передбачає пріоритетне електропостачання критично важливих об'єктів у разі вимушених обмежень подачі електроенергії.

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