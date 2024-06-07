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В Украине вводят новый порядок применения графиков отключения света: что он предусматривает
В Украине с субботы, 8 июня, в тестовом режиме будет введен новый порядок применения графиков почасовых отключений света. Он должен обеспечить более короткую продолжительность ограничений электроэнергии.
Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко, пишет "Интерфакс-Украина".
Он подчеркнул, что Кабмин, Министерство энергетики и Офис президента осуществляют постоянный контроль за применением графиков почасовых отключений и ограничения мощности.
Также Минэнерго пытается постоянно усовершенствовать применение указанных механизмов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"С субботы в тестовом режиме будет введен новый порядок применения графиков почасовых отключений, согласно которому будут доказаны лимиты, насколько нужно разгрузиться в определенной области. В связи с чем оператор системы распределения (облэнерго) должен обеспечить очереди отключений таким образом, чтобы использовать исключительно этот лимит", – отметил Власенко.
Замминистра добавил, что при таком порядке, по расчетам Минэнерго, количество очередей должно быть меньше, а свет в домах граждан будет больше часов.
Киев без света по семь часов подряд
Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, почему продолжительность отключений света отличается по областям Украины.
По его словам, продолжительность отключений напрямую зависит от специфики каждой отдельной области и установленных для нее лимитов энергопотребления. Главная задача при составлении графиков веерных отключений – учесть эти региональные особенности.
В Киеве чаще, чем в других областях Украины, вводят отключение света из-за большого количества критической инфраструктуры. В столице электроэнергии нет иногда семь часов подряд.
Правительство обязало облэнерго обеспечить равномерную очередность отключения света
Кабинет Министров на своем заседании 24 мая принял постановление, которым обязал энергораспределительные компании обеспечивают равномерные отключения электроэнергии для потребителей.
Также Кабинет Министров Украины утвердил Порядок определение и применение предельных величин потребления электрической мощности. Этот документ предусматривает приоритетное электроснабжение критически важных объектов при вынужденных ограничениях подачи электроэнергии.
Сюда входят:
- Объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения, включенных в Реестр объектов критической инфраструктуры.
- Учреждения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности.
- Военные и территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
- Предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны.
- Предприятия с непрерывным циклом производства.
- Электронные коммуникационные сети.
- Органы государственной власти, такие как Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, центральные органы власти, правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объекты ГСЧС).