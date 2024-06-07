В Украине вводят новый порядок применения графиков отключения света: что он предусматривает

В Украине с субботы, 8 июня, в тестовом режиме будет введен новый порядок применения графиков почасовых отключений света. Он должен обеспечить более короткую продолжительность ограничений электроэнергии.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко, пишет "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что Кабмин, Министерство энергетики и Офис президента осуществляют постоянный контроль за применением графиков почасовых отключений и ограничения мощности.

Также Минэнерго пытается постоянно усовершенствовать применение указанных механизмов.

"С субботы в тестовом режиме будет введен новый порядок применения графиков почасовых отключений, согласно которому будут доказаны лимиты, насколько нужно разгрузиться в определенной области. В связи с чем оператор системы распределения (облэнерго) должен обеспечить очереди отключений таким образом, чтобы использовать исключительно этот лимит", – отметил Власенко.

Замминистра добавил, что при таком порядке, по расчетам Минэнерго, количество очередей должно быть меньше, а свет в домах граждан будет больше часов.

Киев без света по семь часов подряд

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, почему продолжительность отключений света отличается по областям Украины.

По его словам, продолжительность отключений напрямую зависит от специфики каждой отдельной области и установленных для нее лимитов энергопотребления. Главная задача при составлении графиков веерных отключений – учесть эти региональные особенности.

В Киеве чаще, чем в других областях Украины, вводят отключение света из-за большого количества критической инфраструктуры. В столице электроэнергии нет иногда семь часов подряд.

Правительство обязало облэнерго обеспечить равномерную очередность отключения света

Кабинет Министров на своем заседании 24 мая принял постановление, которым обязал энергораспределительные компании обеспечивают равномерные отключения электроэнергии для потребителей.

Также Кабинет Министров Украины утвердил Порядок определение и применение предельных величин потребления электрической мощности. Этот документ предусматривает приоритетное электроснабжение критически важных объектов при вынужденных ограничениях подачи электроэнергии.

Сюда входят: