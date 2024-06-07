Временно улучшит ситуацию в энергетике: после ремонта заработает энергоблок на АЭС

В Украине заработает еще один блок на одной из АЭС в ночь с 7 на 8 июня, что позволит временно улучшить ситуацию в энергосистеме.

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Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, работа блока на одной из АЭС на две недели "даст приятную прибавку к мощности".

"Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу выйдет из планового ремонта в работу энергоблок на АЭС и это на две недели даст приятную прибавку к мощности, которой мы обладаем по всей энергосистеме. То есть графики не исчезнут, но станут мягче по всей энергосистеме", - отметил Кудрицкий.

Он добавил, что благодаря выведению из ремонта энергоблока регионы смогут легче соблюдать лимиты.

В то же время Кудрицкий подчеркнул, что такое улучшение продлится недолго, поскольку вскоре наступит июль - тогда на нагрузку энергосистемы будет влиять жара.

"Мы имеем дело с абсолютно беспрецедентным масштабом разрушений. И те дефициты, которые мы сейчас имеем в энергосистеме, которые даже не перекрываются достаточно мощным импортом, который заходит из Европы в Украину, это как раз следствие этих разрушений, к сожалению. И плохая новость в том, что быстро восстановить эти поврежденные электростанции технически невозможно. На это нужно время: недели, чаще - месяцы, иногда - годы", - подчеркнул Кудрицкий.

Напомним, в начале июня ситуация в энергосистеме Украины ухудшилась по сравнению с последними днями мая из-за выведения в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций.

Заметим, Украина больше не может позволить себе плановые ремонты атомных станций во время отопительного сезона. Поэтому энергоблоки украинских АЭС будут зимой работать на максимуме и наращивать коэффициент использования установленной мощности.

Графики отключений

"Укрэнерго" сообщает, что 7 июня в энергетической системе Украины прогнозируется дефицит электроэнергии в течение всего дня. Поэтому лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00. Если эти лимиты будут превышены, будут применяться графики аварийных отключений электроснабжения.

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, почему продолжительность отключений света отличается по областям Украины.

По его словам, продолжительность отключений напрямую зависит от специфики каждой отдельной области и установленных для нее лимитов энергопотребления. Главная задача при составлении графиков веерных отключений – учесть эти региональные особенности.

В Киеве чаще, чем в других областях Украины, вводят отключение света из-за большого количества критической инфраструктуры. В столице электроэнергии нет иногда семь часов подряд.