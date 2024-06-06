После шумихи "Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на 630 тыс. грн: как оправдываются

НЭК "Укрэнерго", которая постоянно призывает украинцев не пользоваться кондиционерами из-за дефицита генерации в энергосистеме, после шума в сети отменила тендер на закупку кондиционеров для нужд аппарата управления.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Сегодня тендер на закупку систем кондиционирования будет отменен. Процедуру отмены согласно законодательству уже начало наше закупочное подразделение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента, когда компания призвала всех потребителей не включать кондиционеры, сплит-системы в зданиях и офисах "Укрэнерго" не работают.

В компании объясняют, что опубликованный на Prozorro тендер на смену сплит-систем, которым 16 и 13 лет начали готовить в начале 2024 года, когда энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей.

"Цель этой закупки была обеспечить бесперебойное охлаждение технических помещений: аккумуляторной комнаты и лифтового машинного зала. Об этом указано в тендерной документации на Prozorro", - уточняют в "Укрэнерго".

Там добавляют, что объявление этого тендера, к сожалению, совпало с вынужденными ограничениями энергоснабжения в результате российских обстрелов.

Поэтому во избежание манипуляций в обществе, как сообщили в "Укрэнерго", тендер будет отменен.

"В наших офисах жарко, как и в каждом другом офисе в Украине. Сегодня также внутренние коммуникации еще раз напомнят нашим сотрудникам, работающим в офисных помещениях, как правильно переносить жару и, что у компании сейчас нет дресс-кода", - убеждают в "Укрэнерго".

"Укрэнерго" объявило тендер на закупку кондиционеров

Раньше LIGA.net. сообщила, что "Укрэнерго" объявило тендер на закупку кондиционеров для нужд аппарата управления. Соответствующий тендер от 3 июня появился в системе Prozorro.

Это вызвало большое возмущение в обществе, ведь "Укрэнерго" постоянно призывало потребителей экономить электроэнергию и не включать кондиционеры. Тем более последние дни "Укрэнерго" вводит графики отключения света, а в Киеве электроэнергии нет иногда по семь часов подряд.

"Укрэнерго" планировало закупить четыре комплекта кондиционерных систем:

кондиционер сплит-система инверторная 80 кв. м 8/9 кВт 2,1/2,3 кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E и проводным пультом управления RC-EX3A;

кондиционер сплит-система инверторная 80 кв. м 8/9 кВт 2,1/2,3 кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E;

кондиционер сплит-система канальная средненапорная инверторная 125 кв. м 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт (два комплекта).

Ожидаемая стоимость закупки составляет 629130 грн.



