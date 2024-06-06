Після галасу "Укренерго" скасовує тендер на закупівлю кондиціонерів на 630 тис. грн: як виправдовуються

НЕК"Укренерго", яка постійно закликає українців не користуватися кондиціонерами через дефіцит генерації в енергосистемі, після галасу у мережі скасувала тендер на закупку кондиціонерів для потреб апарату управління.

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Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

"Сьогодні тендер на закупівлю систем кондиціонування буде скасований. Процедуру скасування згідно законодавства вже розпочав наш закупівельний підрозділ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з моменту, коли компанія закликала всіх споживачів не вмикати кондиціонери, спліт-системи в будівлях та офісах "Укренерго" не працюють.

У компанії пояснюють, що опублікований на Prozorro тендер на заміну спліт-систем, яким 16 та 13 років почали готувати на початку 2024 року, коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів.

"Мета цієї закупівлі була – забезпечити безперебійне охолодження технічних приміщень: акумуляторної кімнати та ліфтового машинного залу. Про це вказано в тендерній документації на Prozorro", - уточнюють в "Укренерго".

Там додають, що оголошення цього тендеру, на жаль, збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів.

Тому задля уникнення маніпуляцій у суспільстві, як повідомили в "Укренерго", тендер буде скасований.

"В наших офісах спекотно, як і в кожному іншому офісі в Україні. Сьогодні також внутрішні комунікації ще раз нагадають нашим співробітникам, які працюють в офісних приміщеннях, як правильно переносити спеку і, що в компанії зараз немає дрес-коду", - переконують в "Укренерго".

"Укренерго" оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів

Раніше LIGA.net. повідомила, що "Укренерго" оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів для потреб апарату управління. Відповідний тендер від 3 червня з'явився в системі Prozorro.

Це викликало неабияке обурення у суспільстві, адже "Укренерго" постійно закликало споживачів заощаджувати електроенергію та не вмикати кондиціонери. Тим паче, останні дні "Укренерго" запроваджує графіки відключення світла, а в Києві електроенергії немає іноді по сім годин поспіль.

"Укренерго" планувало закупити чотири комплекти кондиціонерних систем:

кондиціонер спліт-система інверторний 80 кв. м 8/9кВт 2,1/2,3кВт у комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E та дротовим пультом керування RC-EX3A;

кондиціонер спліт-система інверторний 80 кв. м 8/9кВт 2,1/2,3кВт у комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E;

кондиціонер спліт-система канальна середньонапірна інверторний 125 кв. м 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт (два комплекти).

Очікувана вартість закупівлі складає 629 130 грн.



