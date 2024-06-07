Тимчасово покращить ситуацію в енергетиці: після ремонту запрацює енергоблок на АЕС

В Україні запрацює ще один блок на одній з АЕС в ніч з 7 на 8 червня, який дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергосистемі.

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Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, робота блоку на одній з АЕС на два тижні "дасть приємну прибавку до потужності".

"Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде з планового ремонту в роботу енергоблок на АЕС і це на два тижні дасть приємну прибавку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі. Тобто графіки не зникнуть, але стануть м’якші по всій енергосистемі", - зазначив Кудрицький.

Він додав, що завдяки виведенню з ремонту енергоблоку регіони зможуть легше дотримуватись лімітів.

У той же час Кудрицький наголосив, що таке покращення триватиме недовго, оскільки незабаром наступить липень - тоді на навантаження енергосистеми впливатиме спека.

"Ми маємо справу з абсолютно безпрецедентним масштабом руйнувань. І ті дефіцити, які ми зараз маємо в енергосистемі, які навіть не перекриваються досить потужним імпортом, який заходить з Європи в Україну, це якраз наслідок цих руйнувань, на превеликий жаль. І погана новина у тому, що швидко відновити ці пошкоджені електростанції технічно неможливо. На це потрібен час: тижні, частіше – місяці, подекуди - роки", - підкреслив Кудрицький.

Нагадаємо, на початку червня ситуація в енергосистемі України погіршилася, порівняно з останніми днями травня, через виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій.

Зауважимо, Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станцій під час опалювального сезону. Тому енергоблоки українських АЕС взимку працюватимуть на максимумі та нарощуватимуть коефіцієнт використання встановленої потужності.

Графіки відключень

"Укренерго" повідомляє, що 7 червня в енергетичній системі України прогнозується дефіцит електроенергії протягом усього дня. Через це ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00. Якщо ці ліміти будуть перевищені, застосовуватимуться графіки аварійних відключень електропостачання.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, чому тривалість відключень світла відрізняється по областях України.

За його словами, тривалість відключень напряму залежить від специфіки кожної окремої області та встановлених для неї лімітів енергоспоживання. Головне завдання при складанні графіків віялових відключень – врахувати ці регіональні особливості.

У Києві частіше, ніж в інших областях України, запроваджують відключення світла через велику кількість критичної інфраструктури. У столиці електроенергії немає іноді по сім годин поспіль.