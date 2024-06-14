Взимку українцям можуть давати світло на 5-6 годин на день, - гендиректор Yasno

Енергетики допускають ситуації, коли взимку у домівках українців буде світло лише п'ять-шість годин на день, але все буде залежати від обставин.

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Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, пише "Економічна правда".

Прогноз енергетиків на зимній період

"Якщо відповідати на запитання: шість-п'ять годин світла для споживачів на день - це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому за прогнозом на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде 5-6 годин на день", - заявив Коваленко.

За його словами, наприкінці серпня ситуація з генерацією може змінитися, тому даний прогноз не є остаточним.

Коваленко наголосив, що взимку пік споживання електроенергії ще більший, ніж улітку. За його прогнозами, дефіцит генерації може становити 30-35%.

"Щодо зими, то весь прогноз базується на двох речах: чи зможемо ми збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії. Про це вже всі говорили, я сподіваюся, що до кінця літа чи початку опалювального сезону у нас збільшиться ця фізична можливість для імпорту. По-друге, всі атомні блоки ремонтуються зараз, аби все працювало взимку. По-третє, ми частково відремонтуємо те, що можна відремонтувати", – підкреслив Коваленко.

Він зазначив, що відключення будуть залежати, зокрема, від температури.

"Якщо взимку буде +10 градусів у середньому, то це буде для нас позитивно. Якщо буде -15 і більше - негативно, бо чим нижча температура, тим більше споживання на опалення", - уточнив гендиректор Yasno.

При цьому Коваленко нагадав, що влітку пік споживання електроенергії на 30% більше, ніж у березні-квітні - насамперед через використання кондиціонерів, а також через ремонт атомної генерації.

Зараз дефіцит електрики становить від 15 до 25%.

Додамо, 8 червня в тестовому режимі ввели новий порядок застосування графіків погодинних відключень світла. Він має забезпечити коротшу тривалість обмежень електроенергії.

Перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко наголосив, що Кабмін, Міністерство енергетики та Офіс президента здійснюють постійний контроль за застосуванням графіків погодинних відключень та обмеження потужності.

Київ був без світла по сім годин поспіль

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, чому тривалість відключень світла відрізняється по областях України.

За його словами, тривалість відключень напряму залежить від специфіки кожної окремої області та встановлених для неї лімітів енергоспоживання. Головне завдання при складанні графіків віялових відключень – врахувати ці регіональні особливості.

У Києві частіше, ніж в інших областях України, запроваджують відключення світла через велику кількість критичної інфраструктури. У столиці електроенергії немає іноді по сім годин поспіль.