85% українців заощаджують електроенергію: на чому економлять найбільше, - опитування

85% українців знизили свої енерговитрати для підтримки системи. При цьому близько половини опитаних (42%) економлять на всьому — кондиціонерах, світлі, менше користуються кухонними приладами тощо.

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Про це повідомляє Rakuten Viber, який запитав українців, чи заощаджують вони електроенергію та як саме.

Зазначається, що в опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 35 тисяч користувачів.

Чи заощаджують українці електроенергію, аби підтримати енергосистему?

Результати опитування показали, що 85% українців заощаджують електроенергію: з них 62% економлять постійно, 20% — намагаються виконувати поради щодо заощадження, але це вдається не завжди.

Ще 3% опитаних заощаджують тільки тоді, коли попереджають про обмеження споживання.

Водночас 8% респондентів не знизили енерговитрати, оскільки не вважають, що споживають багато. Решта 7% користувачів не заощаджують через брак часу, коли є світло.

На питання “Чи заощаджуєте ви електроенергію, аби підтримати енергосистему?” відповіді розподілилися наступним чином:

Так, максимально заощаджую — 62%;

Стараюся виконувати поради щодо заощадження, але не завжди вдається — 20%;

Не заощаджую, бо не вважаю, що багато споживаю — 8%;

Не заощаджую: ледве встигаю все зробити, коли є світло — 7%;

Так, заощаджую, але тільки тоді, коли попереджають про обмеження споживання — 3%.

На чому економлять найбільше?

Крім того, українців запитали, на чому вони економлять електроенергію найбільше.

Кожен пʼятий респондент (18%) вимикає з мережі всі пристрої, якими не користується. Також користувачі менше або взагалі не вмикають кондиціонер (15%) і світло (15%). 9% опитаних знизили користування кухонними приладами — чайником, плитою, посудомийкою тощо.

Тільки 1% українців переводить техніку в режим енергозаощадження, та менш як 1% — регулюють температуру в холодильнику. 42% респондентів заощаджують на всьому вищезазначеному та навіть більше.

Відповіді на питання “Якщо заощаджуєте, на чому зараз економите електроенергію в першу чергу?” розподілилися таким чином:

Вимикаю з мережі всі пристрої, якими не користуюся — 18%;

Менше або взагалі не вмикаю кондиціонер — 15%;

Менше вмикаю світло — 15%;

Менше користуюся кухонними приладами: чайник, плита, посудомийка — 9%;

Переводжу техніку в режим енергозаощадження — 1%;

Регулюю температуру в холодильнику — менше ніж 1%;

Усе вищезазначене та навіть більше — 42%.

Уряд підвищив тарифи на електроенергію на 60%

В останній день травня Кабінет міністрів вирішив підвищити тарифи на електроенергію з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Це рішення було очікуваним, оскільки про необхідність підвищення тарифів заявляли як в Міненерго, так і в експертній спільноті. Після російських атак енергетичні компанії потребують додаткових коштів на відновлення потужності.

При цьому старий тариф покривав лише плату за доставку та розподіл електроенергії, а електроенергію як товар побутові споживачі отримували безплатно.

Як вважають експерти, рішення про підвищення тарифів було неминучим оскільки йшлося не стільки про відновлення, як про виживання найбільших енергокомпаній України. Детальніше про те, чи врятує це українську енергетику, читайте в статті Delo.ua.